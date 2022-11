Maria Slabbinck uit Lichtervelde viert honderdste verjaardag

Maria Slabbinck vierde vandaag haar honderdste verjaardag samen met haar familie in Cultuurhuis De Keizer.

Maria was getrouwd met Sylveer Vandecasteele (gestorven in 1982). Maria heeft één dochter, Regina en één zoon, Walter. Ze heeft zes kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en twee achter-achterkleinkinderen. Maria en Sylveer baatten jarenlang café Stad Brugge aan het station van Lichtervelde uit, tot Regina en haar man Raphael Werbrouck (gestorven in 2004) het overnamen in 1981.

Behulpzaam, actief en sociaal

Maria woont samen met haar dochter Regina in de Statieplaats 18, waar vroeger Café Stad Brugge was. “In 1948 namen Maria en Sylveer café Stad Brugge over van Sylveer zijn moeder”, vertelt Regina. “Het was een café en een winkel. Daarnaast was mijn moeder Maria ook soms taxi, als vader niet kon. Haar zus kwam alle dagen om te helpen in het café. Mémé had vele hobby’s, ze breide en haakte graag en las heel veel boeken. Ze had een druk verenigingsleven, en op latere leeftijd ging ze naar elke begrafenis in Lichtervelde. Ze manilde ook graag, voor de corona ging ze nog maandelijks naar de kaarting. Maar sinds de coronaperiode is ze erg achteruitgegaan. Mijn moeder was een heel sociale, actieve, behulpzame vrouw. Mémé beseft waarschijnlijk niet dat het vandaag haar feest is.”