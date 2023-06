Maria Rooms uit Veurne mag 101 kaarsjes uitblazen

Maria Rooms vierde woensdag samen met haar familie en enkele personeelsleden van het Woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne haar 101ste verjaardag. Ook schepen Guido Hoste kwam haar feliciteren in naam van het stadsbestuur.

Maria is afkomstig uit Wulpen, waar ze samen met haar broer Daniel en haar zus Yvonne opgroeide. Haar broer en haar echtgenoot Koen verbleven ook een tijdlang in WZC Ter Linden. Maria bleef niet gespaard van zware tegenslagen. Na het vroege verlies van haar beide zonen, Willy en Etienne, bleef ze gebroken achter.

Familie

Maar Maria bleef haar grenzen verleggen om iets te betekenen in het leven van haar kleinkinderen, Christel, Fabienne en Didier en haar schoonzus Denise. Maria heeft één achterkleinkind Julie waar ze bijzonder fier op is. Julie Van Loo speelt basket bij het Belgisch nationaal basketbalteam The Belgian Cats.

Vrije tijd

Maria poetste haar hele leven bij tal van gezinnen en tot vandaag poetst ze nog altijd haar eigen badkamer en helpt ze handdoeken plooien op haar afdeling. Bij mooi weer gaat ze met de rolwagen een pannenkoek of een ijsje eten in de stad. Ook enkele bezoekjes aan de winkels met Patricia staan op haar programma. Maria verblijft reeds tien jaar in het rusthuis Ter Linden, en is de lieveling van het verzorgend personeel.

Schepen Guido Hoste kwam een mooi bloeistuk afgeven in naam van het stadsbestuur, waarna ze het feest afsloten met verjaardagstaart en een glaasje bubbels. (JT)