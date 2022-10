Maria overlijdt week voor 100ste verjaardag

Op woensdag 26 oktober zou er feest gevierd worden in het Torhoutse woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Maria Logghe zou die dag namelijk 100 jaar worden. Helaas moet de viering afgeblazen worden, want Maria is een week voor haar eeuwfeest overleden.

Feesten wordt dus rouwen in het rusthuis. Maria, in Ichtegem geboren op 26 oktober 1922, heeft de status van eeuwelinge net niet gehaald. De uitvaart heeft volgende week in beperkte kring plaats.

Maria is sinds 2006 de weduwe van André Calleeuw. Ze kreeg twee zonen, Guido en Danny, maar die zijn beiden overleden. Er zijn wel nog twee zussen van haar in leven, Paula en Andrea. Na de dood van haar man is Maria in een appartement op de Burg in Torhout gaan wonen. Enkele jaren geleden verhuisde ze dan naar het woonzorgcentrum. Daar is ze nu gestorven.