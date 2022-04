Maria Ommegang trekt opnieuw door Poperingse straten én zoekt hulp

De Maria Ommegang is in Poperinge een vaste waarde geworden aan de start van de grote vakantie en na twee jaar verplichte afwezigheid zal de processie op 3 juli opnieuw door de Poperingse straten trekken. Helpende handen bij de kledijdienst zijn welkom!

Sinds vele jaren trekt de Maria Ommegang door de Poperingse straten op de eerste zondag van juli. De Maria Ommegang beeldt de geschiedenis van de stad uit en toont het mirakel van het doodgeboren kind dat weer tot leven kwam in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan.

Jaarlijks engageren duizend vrijwilligers zich om de processie tot stand te laten komen. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat de processie tweemaal niet kon georganiseerd worden. “Dit jaar gaat de processie opnieuw uit en dat op processiezondag 3 juli”, zegt Wilfried Lannoeye, voorzitter van het Ommegangcomité.

Helpende handen gezocht

Jaarlijks engageren duizend vrijwilligers zich om de processie tot stand te laten komen. “Een processie voorbereiden vraagt heel wat werk, daarom zijn we op zoek naar helpende handen bij de kledijdienst. Alle kledij wordt vanuit de opslagruimte naar de verkleedlokalen gebracht. Per groep wordt alles netjes klaargelegd in veel verschillende lokalen zodat iedereen zijn of haar kostuum vindt met de nodige attributen. Dit vraagt van heel wat mensen een grote inspanning. We kunnen alle hulp dan ook gebruiken”, zegt Wilfried Lannoeye.

“Dit jaar kan dit pas gebeuren op vrijdag en zaterdag vóór de processie. De school, waar de verkleedlokalen ingericht worden, heeft tot dan alle lokalen nodig. Wie zich geroepen voelt en het ziet zitten om een handje toe te steken kan contact opnemen met onze kledijverantwoordelijke Carine Delangre via delangrecarine@gmail.com.”