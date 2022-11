Maria Mortier klinkt op honderdste verjaardag

Naar aanleiding van haar honderdste verjaardag werd Maria Mortier door het gemeentebestuur uitgebreid in de bloemetjes gezet. Het geheim om zo oud te worden? Veel buitenkomen, veel werken en positief zijn”, aldus Maria.

Het levensverhaal van Maria startte op Kerselare 9. Ze was het eerste kind van Camillus Mortier en Sulma De Waele. Later werd ook nog broer Maurits geboren. Haar ouders waren kleine boeren, die leefden van wat er op het hof werd gekweekt. Tot haar veertiende liep Maria school in Oostwinkel en daarna kreeg ze de kans om tot haar achttiende les te volgen op de naaischool in Eeklo.

Burkel

Helaas kruiste begin de jaren veertig de Tweede Wereldoorlog haar pad, een periode die ze nooit zal vergeten. Samen met haar ouders vluchtte ze toen naar Burkel. Alle gebeurtenissen die ze tijdens de moeilijke oorlogsjaren meemaakte, kan ze navertellen, maar één ding is zeker: het was echt afzien.

Gelukkig overleefde het gezin van Maria de oorlog en kondigden zich er algauw betere tijden aan. In 1956 trad ze op het gemeentehuis van Adegem in het huwelijksbootje met Julien Van Acker. Met Rita, Luc, Greta, Geert en Hans kregen ze vijf flinke kinderen. Julien ging werken en Maria nam de zorg voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen voor haar rekening.

Twaalf achterkleinkinderen

Ondertussen is er rondom Maria een mooie en warme familie ontstaan met dertien kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Ze ziet ze allemaal graag komen. De muur in haar living hoeft ze niet te behangen, want hij hangt vol met prachtige foto’s van haar familie. Toen Maria’s man in 1990 stierf, keerden Annick en Hans terug naar het hof.

Met de steun van iedereen sloeg Maria zich erdoor. Anno 2022 is Maria nog steeds een kranige dame. Ze eet nog goed, geniet van haar dutjes, legt met een speciale bril nog broeken in en doet regelmatig nog een toertje op het hof. “Het geheim om zo oud te worden? Veel buitenkomen, veel werken en positief zijn”, aldus Maria. (MIWI)