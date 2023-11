Maria Mortier is honderd jaar

Maria Mortier heeft voor haar honderdste verjaardag bezoek gekregen van een delegatie van het schepencollege.

Ze werd geboren op 3 november 1923 op de Kerselare. Ze ging naar school in Oostwinkel en Eeklo. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog vluchtte ze met haar ouders, broer en zus naar Burkel. In 1956 trouwde ze met Julien Van Acker. Ze kregen vijf kinderen, en later dertien kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Julien stierf in 1990. Nu naait Maria soms nog, en is ze bij goed weer graag buiten. (LV)