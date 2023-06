Maria Meesseman uit Oostkamp viert honderdste verjaardag

Vandaag, maandag 12 juni viert Maria Meesseman uit Oostkamp haar honderdste verjaardag.

Ze werd geboren op 12 juni 1923 in Veurne en was gehuwd met André Vanbeveren. Hun huwelijk werd voltrokken in oorlogstijd op 26 mei 1945 in Veurne. André overleed in het woonzorgcentrum Sint-Jozef op 14 februari 2015.

Maria en haar man André kregen op jonge leeftijd de kans om op een herenboerderij in Lo te gaan werken en inwonen. Ze hielpen mee op het land, met het verzorgen van de dieren en in het huishouden. Nochtans wou Maria als kind verpleegster, naaister of kapster worden.

“Dit is er nooit van gekomen omdat mijn papa ziek werd en ik hem mee moest helpen verzorgen. Ik heb wel altijd de haren geknipt van André”, weet ze te vertellen. “Mijn ouders waren er wel tegen dat ik op de boerderij ging werken, maar ik antwoordde: varkens voederen of mensen eten geven, dat maakt voor mij geen verschil.”

Later nam ze ook de zorg voor haar zieke echtgenoot op zich en toen ze zelf een zware breuk opliep, werden zij en haar zorgbehoevende echtgenoot een tijd opgenomen in de Kei in Oostduinkerke. André kon dan wel naar het zorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp, om zo dichter bij hun zoon te wonen. André overleed 14 dagen later. Iets meer dan een jaar later verhuisde Maria naar een serviceflat van Sint-Jozef, waar ze nu nog altijd verblijft. De vele bezoeken van haar zoon en schoondochter en van de kleinkinderen doen haar deugd.

Zoon Alain is gehuwd met Nicole Boone. De kleinkinderen zijn Sandra en Dennis Vanbeveren – Van Rijselberghe, Michaela en Rik Vanbeveren – Dewilde, Sylvia en Didier Vanbeveren – Roosebrouck. Haar achterkleinkinderen zijn Nathan, Phebe, Brian en Marco. (GST)