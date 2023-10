Maria Maddelein uit Gistel blaast liefst 104 kaarsjes uit: “Ze is verliefd op Lukaku”

Maria Maddelein doet er nóg een jaartje bij: de kranige dame is zo maar eventjes 104 jaartjes oud. Of jong, want blijkbaar is ze bij momenten niet te houden.

Maria zag het levenslicht in 1919 in Noord-Frankrijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten haar ouders naar het noorden van Parijs. Op de terugweg, in Croix nabij Lille, werd ze geboren. Haar ouders, afkomstig uit Ieper, hadden een aannemersbedrijf en speelden een belangrijke rol bij de wederopbouw van de stad na De Groote Oorlog.

Via de jeugdbeweging leerde ze haar latere man kennen, Andries Desplenter uit Gistel. Toen ze in 1947 trouwden, gingen ze er ook wonen. Het koppel had een groothandel in voedingswaren, daarna was Andries in de jaren 1970 stichter van de eerste VAB-rijschool in Gistel en Oostende. Na zijn overlijden in 1980 zette ze zelf de school een tijdje voort.

Verliefd op Lukaku

Maria zag een ferm stukje van de wereld en ging op 89-jarige leeftijd nog naar de Elzas op reis. Intussen woont ze in bij dochter Rita. “Een rusthuis zou haar absoluut geen deugd doen. We stellen het samen prima. Sterker nog: mama maakte begin juli een valpartij en liep zo een pijnlijke kneuzing op. Maar zie, na haar revalidatie fladdert ze als het ware vrolijk rond zónder rollator – van de living naar de badkamer is geen enkel probleem. Ze heeft nu ook een nieuwe hobby: de Rode Duivels van dichtbij volgen. En ze heeft een zwak voor Romelu Lukaku, hoor, je mag gerust van verliefdheid spreken! (lacht). Als hij scoort, juicht ze mee. Ze ziet in hem een doorzetter, net zoals ze zelf altijd is geweest.”

De verjaardag werd uitgebreid gevierd in Kasteel d’Aertrycke. Met haar 104 jaar is ze de oudste inwoner van Gistel. “En ze hoopt de oudste van de provincie te kunnen worden”, besluit Rita. We duimen met hen mee.