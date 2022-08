Maria Lambrecht (101) eindelijk ontvangen op gemeentehuis: “In 70 jaar was ik hier nog nooit”

OOSTROZEBEKE Maria Lambrecht uit de Calonnestraat stond vorig weekend in de belangstelling. Ze was 101 geworden en kon eindelijk ontvangen worden op het gemeentehuis, een grote droom voor haar. “Ik woon nu meer dan 70 jaar in Oostrozebeke en ben nog nooit in het gemeentehuis geweest. Ik ben bijzonder gelukkig dat dit nu nog kan op mijn 101ste verjaardag”, opende Maria.

Wie dacht dat Maria op haar hoge leeftijd in een woonzorgscentrum verblijft, heeft het bij het verkeerde eind. Maria woont nog op haar eentje in de Calonnestraat en doet het daar nog uitstekend. Met wat huishoudhulp redt ze het maar al te best. Ze kan nog goed wandelen en haar geheugen is uitstekend.

Maria Lambrecht groeide op in een gezin van zes kinderen. Ze werd geboren op 24 augustus 1924. “Van schoollopen was er toen weinig sprake. Na mijn veertiende had ik maar al te graag in een winkel gewerkt, maar dat mocht niet van mijn ouders. Ik werd dan maar dienstmeisje. Na anderhalf jaar verkaste ik naar een textielatelier in Sint-Baafs-Vijve. Toen kwam echter de oorlog zodat ik mijn werk moest stoppen. Na de oorlog werkte ik nog wat bij de boeren in de omgeving tot aan mijn huwelijk in 1945. Gezien mijn man Staf Degraeve een slager was, openden we in de Kalbergstraat een slagerij zodat ik meteen volop aan de bak kwam. Intussen kwamen de kinderen er ook aan. Dochter Annie, die nu in Aarsele woont, werd geboren in 1946 en in 1949 volgde zoon Eddy. In mijn leven bleef ik ook niet gespaard van tegenslag. Toen onze slagerij goed op dreef was, werd mijn man ziek en stierf hij op 61-jarige leeftijd. Ik was toen precies 58 jaar. Toch ben ik niet bij de pakken blijven zitten. Gelukkig had ik toen veel vriendinnen en probeerde ik het leven positief te bekijken. We gingen geregeld op reis en ook een weekenduitstap behoorde ook tot mijn gewone doen.”

Alleseter

Wat doet Maria nu nog op haar 101e? “Ik hou me wel nog bezig met poetswerk en naaien. Ik krijg tot drie keer in de week wat huishoudhulp, maar ik braad nog elke dag zelf mijn vlees.” Of zij de voorkeur geeft aan een favoriet gerechtje? “Eigenlijk ben ik een alleseter met uitzondering van konijn, dat eet ik absoluut niet. Bovendien dronk ik in mijn leven nog geen druppel alcohol. Ik heb steeds goed gelet op mijn gezondheid. Ik kan nog altijd goed eten, want ik begin mijn dag met vier stevige boterhammen. Ik heb zelfs elke dag nog goesting om in de tuin te gaan werken, maar dat gaat niet meer. Ik vind dat gezond leven de enige manier is om het lang vol te houden.”

Maria heeft ook twee kinderen grootgebracht, Annie en Eddy. Daar zijn intussen drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bijgekomen. Maria woont al 40 jaar in de Calonnestraat, nog steeds zelfstandig. Pittig detail, Maria reed tot haar 96 jaar met de auto. (Julien Cluyse)