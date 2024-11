Maria is 105 jaar en woont nog steeds in haar huis in Ingelmunster

Burgemeester Kurt Windels en schepen Martine Verhamme brachten een bezoek aan de 105-jarige Maria Margareta Couckhuyt uit de Nijverheidsstraat 25, die nog altijd in haar eigen woning woont, met dank voor de goede zorgen aan o.a. kleinzoon Franky.

Maria Margareta werd op 15 november 1919 als dochter van Jules Couckhuyt en Maria Haerinck, in Ingelmunster geboren. Ze komt uit een gezin van twaalf kinderen, waarvan er zeven als kind zijn overleden. De andere kinderen waren Paul, Frans, Albert, Denise en Maria Margareta. Enkel Maria Margareta is nog in leven. Van 1927 tot 1950 was haar vader eerste schepen in Ingelmunster. Maria Margareta verliet nooit de Brigandsgemeente en woonde altijd in de omgeving van de Nijverheidsstraat. Op jonge leeftijd werkte ze als dienstmeid. Ze was ook werkzaam bij de firma Callewaert in de Rozestraat en in de drukkerij Feys in de Spoorwegstraat. Ze ging poetsen bij Gerard Desmet en werkte méér dan 20 jaar als gezelschapsdame van Arthur Vandekerckhove van Monument in de Oostrozebekestraat.

Hulp van kleinzoon

Op 26 februari 1942 trouwde Maria Margareta met Albert Laisnez. Ze woonden mee in de Oostrozebekestraat. In 1949 verhuisden ze naar de Nijverheidsstraat, waar ze nog altijd woont. Ze is de moeder van Eric (Beneluxstraat) en Liliane (overleden in 1996). Ze heeft drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Maria Margareta kan nog moeilijk stappen en ziet niet goed meer. Ze krijgt in haar woning de nodige zorgen van thuishulp, maar ook van haar kleinzoon. Burgemeester Kurt Windels en schepen Martine Verhamme kwamen langs met een attentie namens de gemeente en geschenk namens de koning.