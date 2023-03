Maria Dhuyvetter is een eeuw jong

Maria Dhuyvetter, weduwe van Gerard Fenaux en die woonachtig is in het woonzorgcenter Evariste Carpentier, mocht op woensdag 8 maart 100 kaarsjes uitblazen. Naar aanleiding van deze bijzondere verjaardag werd Maria in de bloemetjes geplaatst door haar familie. Ook een delegatie van het gemeentebestuur en de Orde van de Ezel kwamen langs om de eeuwelinge te feliciteren.

Maria werd geboren op 8 maart 1923 in Kruishoutem waar ze opgroeide als oudste van een gezin van vier. Ze studeerde aan het Onze Lieve Vrouw ten Doorninstituut in Eeklo waar ze afstudeerde als onderwijzeres. Na haar studies vervoegde Maria het bedrijf van haar vader die een olieslagerij uitbaatte waar er lijnzaad werd geperst. In 1950 trouwde ze met Gerard Fenaux en dit bracht haar richting Kuurne.

Kinderen kreeg het koppel niet, maar Maria en Gerard vingen wel twee meisjes op. Een van de meisjes kwam uit Oostenrijk, het andere uit Duitsland. Nadat haar echtgenoot Gerard overleed in 2019, belandde Maria een jaar later in het ziekenhuis na een val, waarna ze verhuisde naar een assistentiewoning van het woonzorgcentrum Evariste Carpentier. (BRU/foto BRU)