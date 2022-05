Maria Dehem blaast 100 kaarsjes uit in Sint-Jozef

In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke vierde Maria Dehem op 4 mei haar 100ste verjaardag. Deze mijlpaal in haar leven werd op passende wijze gevierd met kinderen, klein- en achterkleinkind.

Maria werd geboren op 4 mei 1922 in de Geluwestraat 49 te Beselare. Vader was landbouwer en er waren drie dochters in het gezin namelijk Maria, Anna en Andrea. Intussen zijn beide zussen en haar echtgenoten overleden. Maria vond de liefde bij Raphaël Verbeke uit Geluwe en na hun huwelijk zijn ze blijven boeren op de hofstede in Beselare. Er werd vooral tabak geteeld. Anna zag heel graag de dieren op de boerderij. Het leven op de boerderij en werken thuis was haar leven. Eens op stap gaan of een reisje meepikken deed ze niet graag. Ze was veel liever thuis.

Toen haar man Raphaël overleed op 85-jarige leeftijd bleef Maria alleen achter op de hoeve. Ongeveer 12 jaar lang klaarde ze de klus alleen en dat deed ze meer dan goed.

Het gezin werd gezegend met één dochter, Geneviève (69). Ze is gehuwd met Gilbert Cruyt en ze schonken, haar twee kleinkinderen (Vincent en Delphine) en een achterkleindochter (Michèle). De eeuwelinge was heel graag buiten in de gezonde lucht en altijd positief ingesteld.

Tot op 97-jarige leeftijd heeft ze in haar boerderij gewoond. Ze was er zeer gelukkig en vertoefde er al sinds haar geboorte. Nu is ze bijna drie jaar in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke waar ze heel goed verzorgd wordt. Sinds een jaar is ze minder mobiel geworden en zit ze in een rolstoel, maar ondanks haar dementie is haar gezondheid nog altijd goed.