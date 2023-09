Maria (90) uit Leisele verward door nieuw verkeersbord: “Woon ik na 60 jaar nu plotseling in Izenberge?”

Al 60 jaar woont Maria Lehoucke in de Izenbergestraat in Leisele. Een nieuw bord voor de deur zorgt echter voor verwarring. “Door dat bord lijk ik plots op grondgebied Izenberge te wonen”, reageert Maria.

Maria Lehoucke is 90 jaar, maar het lukt nog om thuis te wonen. Het adres van de kranige dame bleef de voorbije zes decennia steevast onveranderd: Izenbergestraat 87 in Leisele. Maria hoopt er oo nog vele jaren te mogen wonen. “Ik woon hier graag”, vertelt Maria zelf. “Ik ben al lang alleen, maar heb veel hulp en vriendschap van mijn kleindochter Dorine. Zij woont weliswaar in Veurne, maar werkt in deze buurt als familiaal helpster en komt elke ochtend een kop koffie drinken. Wat mij extra blij maakt, is dat mijn andere kleindochter Melanie naast mij gebouwd heeft en nu dus mijn buurvrouw is.”

Verkeersbord

Eenzaam is Maria dus allerminst in haar stekje in Leisele, al vraagt ze zich af of ze daar nu eigenlijk nog wel woont. “Mijn buurt is de grensovergang tussen Izenberge en Leisele. De woning Van Betsbrugge is het laatste huis van Izenberge en de woning Avonture is het eerste van Leisele. Dat van mijn kleindochter is het tweede en mijn huis is het derde. Ik weet van nie beter dan dat ik al zestig jaar Leiselenaar ben. Maar enige tijd geleden verscheen er vlak bij mijn woning richting Leisele een bord dat het einde van Izenberge aankondigt. Door dat bord lijken mijn huis en dat van mijn kleindochter Melanie nu plots op Izenbergs grondgebied te staan. Ik laat er mijn slaap niet voor, maar op mijn leeftijd is dat een beetje verwarrend. Zou dit iets te maken hebben met de aanleg van het fietspad? Vraag misschien eens aan schepen Blanckaert om dit mysterie op te helderen”, glimlacht Maria.

“Het kan inderdaad verwarrend overkomen”, reageert schepen Blanckaert, die zelf 500 meter verder woont. “Maar de gemeentegrens is niet veranderd. Dat witte bord wijst mijns inziens op het einde van de dorpskom van Izenberge, die na de wegenwerken wat opgeschoven is. Het geeft aan dat automobilisten opnieuw 70 km/uur mogen rijden. Maria mag dus op haar twee oren slapen: ze is en blijft Leiselenaar.”