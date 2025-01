Marguerite Devlies uit Wulvergem blaast 101 kaarsjes uit

Marguerite Devlies is op 13 januari 101 jaar geworden. Sedert 10 maanden verblijft ze nu in WZC Huize Zonnelied te Ieper, tot verleden jaar woonde ze nog alleen op de boerderij in de Hooghofstraat in Wulvergem.

Marguerite haar levensverhaal begon op 13 januari 1924, ze werd geboren met een noodkeizersnede in het moederhuis van Izegem. Ze groeide op als 2de kind in een landbouwersgezin en had nog een broer Etienne die zeven jaar ouder was. Toen ze 15 jaar oud was, trok Marguerite naar de huishoudschool in Anzegem. Haar broer studeerde geneeskunde in Leuven en hoewel ze ook liever had verder gestudeerd, moest Marguerite thuisblijven en meehelpen op de boerderij in Bissegem.

Net voor haar huwelijk in 1951 met Roger Degroote reed ze rond met haar eerste auto. “Ik was zo de eerste vrouwelijke chauffeur van Bissegem. Mijn auto stond op een dag geparkeerd aan de Leie op de Reepkaai in Kortrijk en iemand heeft hem aangereden, de wagen belandde zo in het water. De wagen is dan hersteld, maar bleef olie verliezen en uiteindelijk kocht ze een nieuwe.” Midden jaren 50 startte de mechanisering in de landbouw. “Na de auto was er nu een eerste tractor, wat een belevenis.”

In december ’51 trouwde ze met Roger Degroote en ze zetten de ouderlijke boerderij verder. Het gezin kreeg 7 kinderen: Christine, Jaak, Luc, Monique, Marc, Greet en Ria.

Heel wat kinderen werden net als hun ouders landbouwers. Ze vestigden zich in Heuvelland en toen ze in 1990 met pensioen gingen kwamen ze ook naar Heuvelland en dit op een boerderij in Wulvergem. Wulvergem werd vlug hun tweede thuis. Marguerite werd lid van KVLV, Okra en Ziekenzorg.

In 2005 moest de familie afscheid nemen van Roger, maar Marguerite bleef op de hoeve in Wulvergem wonen tot verleden jaar. Marguerite is ondertussen de trotse grootmoeder van 19 kleinkinderen en de trotse overgrootmoeder van 35 achterkleinkinderen. Schepen Bart Vanacker overhandigde haar enkele mooie attenties namens de gemeente Heuvelland. (EF)