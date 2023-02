Margit De Vosis de nieuwe wijkinspecteur in Sijsele

De wijk ‘t Veld in Sijsele heeft een nieuwe wijkinspecteur. Margit De Vos is voortaan het gezicht en aanspreekpunt van de politie in de wijk.

Hiervoor werkte ze in het wijkteam in Knokke. “Ik wil zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom zal ik ook vaak met de fiets in het straatbeeld te zien zijn”, zegt ze.

‘t Veld is geen onbekend terrein voor haar. Voor ze bij de politie aan de slag ging, werkte ze er bij de plaatselijke dierenarts. “Het voelt een beetje als thuiskomen”, klinkt het.

Margit is bereikbaar via PZ.DKH.Wijk@police.belgium.eu of 050 61 96 92. Als ze niet in de wijk vertoeft, vind je haar in de politiepost (Dorpsstraat 120) in Sijsele.