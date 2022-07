Margaux Deboosere uit Gits is eindelijk 18: “Corona leerde me studeren”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen. Deze week: Margaux Deboosere uit Gits.

Margaux Deboosere werd 18 jaar op 11 april 2022. Ze is geen onbekende in Gits. Haar mama Ann Vermeersch baatte lange tijd ‘Bakkerij Ann’ uit in het centrum van Gits. “Zo’n zeven jaar geleden besloten mijn ouders te stoppen met de bakkerij omdat beiden een zelfstandige en drukke job hadden. We verhuisden naar Roeselare, maar mijn hart ligt nog in Gits. Ik heb hier tot mijn 12de gewoond en al mijn jeugdvriendinnen wonen hier. De keuze om mij vier jaar geleden aan te sluiten bij de Chiro was dus evident.”

Hoe heb je je 18de verjaardag gevierd?

“Mijn 18de verjaardag viel in de paasvakantie. We kwamen thuis van skireis en mijn mama belde me dat ik meteen naar de werkplaats van papa moest komen, want hij was gevallen. Een smoesje bleek het te zijn, want mijn ouders hadden een verrassingsfeestje in elkaar gestoken. Al mijn vrienden waren er en ik heb er echt van genoten.”

Wat betekent die leeftijd voor jou?

“Ik keek er al jaren naar uit om eindelijk volwassen te worden, want het is de weg naar vrijheid. Mijn rijbewijs behalen was een van die mijlpalen. Mijn ouders laten me geleidelijk aan los, maar toch is die volledige verantwoordelijkheid er nog niet. Heerlijk dus. In het jaar dat ik 16 werd, brak corona uit dus was er weinig te doen. Mijn eerste fuif had ik daarvoor al gehad, maar ik heb wel het gevoel dat ik wat gemist heb. Gelukkig konden we dit jaar onze 50-dagen vieren en konden we op eindejaarsreis naar Parijs. Corona bood ook voordelen voor mijn studies. Al die afstandslessen zorgden ervoor dat ik heb leren studeren. Tot het vierde middelbaar moest ik weinig blokken, maar in de derde graad was dat anders. Trouwens, nog een voordeel van 18 worden, is legaal cocktails drinken.”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Ik heb een grote interesse in biologie. In navolging van mijn studies Wetenschappen-Wiskunde aan het Klein Seminarie in Roeselare wil ik graag Biomedische Wetenschappen studeren in Gent. Ik ga er op kot en zie dat volledig zitten. Ik weet dat ik hoogstwaarschijnlijk zal terecht komen in een labo om onderzoek te doen, want het is geen sociale job, maar dat vind ik niet erg. In de Chiro heb ik mijn jeugdvriendinnen waar ik altijd op kan terugvallen.”

Hoe zie je jezelf over tien jaar?

“Ik hoop dat mijn studies vlot zullen gaan en dat corona ons zo weinig mogelijk parten speelt. Voor later hoop ik wat veel mensen willen: huisje, tuintje, boompje, beestje. Maar voor ik me volledig settel, wil ik graag wat van de wereld zien.” (EV)