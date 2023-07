Margaretha Devaere mag straks 100 kaarsjes uitblazen in Meulebeke

Op zondag 16 juli is er feest in wzc De Zonnewende in Meulebeke. Aanleiding is het eeuwfeest van bewoonster Margaretha ‘Margrietje’ Devaere.

Margaretha Devaere zag het levenslicht op 17 juli 1923 in Meulebeke. Vader Victor was fabrieksarbeider en moeder Valentine Cleenwerck , die zelf bijna 105 jaar oud werd, zorgde voor haar drie kinderen: Margaretha, Marie-Louise en George. Na haar lagere school ging Margaretha werken in een weverij in Kortrijk. Margaretha:

Dansen bij Pullens

“We moesten ’s morgens drie kwartier stappen van het station naar de weverij, ’s avonds kregen we nogmaals die afstand te overbruggen. We hebben daar nooit tegenop gezien, het was altijd leuk”, vertelt de kranige 100-jarige. “We waren steeds met een groep vriendinnen samen die dagelijks naar de weverij trokken. We hadden altijd heel wat te vertellen en toen we iets ouder waren, kwamen daar de weekenduitstappen bij. Veel keuze was er niet want WOII stond voor de deur. We gingen vooral naar ‘Pullens’ langs de Brugse Steenweg want daar stond een muziekorgel en ik was tuk op dansen. Op die manier heb ik Gerard Bossuyt leren kennen met wie ik in 1945 gehuwd ben. Gerard danste ook heel graag en zo zijn we aan elkaar blijven ‘plakken’. Gerard werkte in het verzekeringswezen en stichtte zijn eigen kantoor Devabos in Ingelmunster. We kregen twee kinderen: Daniël, gehuwd met Ingrid David en Eric, gehuwd met Caroline Wullaert. Er is één kleinzoon, Davy. Na de dood van George heb ik 20 jaar kunnen inwonen bij Eric en Caroline. Het was een mooie tijd. Ik had er ook een heel goed contact met de huisdieren: labrador Tibo en poes Moorke.”

Op hotel

“Sinds 15 mei 2022 ben ik in mijn ‘hotel’ De Zonnewende beland. Ik heb het hier ook enorm naar mijn zin. Ik ben heel graag bij mensen, ik luister graag naar muziek en ik volg mijn favoriete TV-programma’s zoals Thuis, Familie, Mooi en Meedogenloos. Ik volg ook graag de kookprogramma’s want ik hou van lekker eten. Tegen een biefstuk-friet met een goed sausje erbij zeg ik nooit nee en een lekker stukje konijn is ook niet te versmaden.”

Op zondag 16 juli vieren de familie en de bewoners van De Zonnewende feest. Ook de burgemeester en het schepencollege komen langs om de eeuwelinge geluk te wensen. Er zal dan live -muziek weerklinken verzorgd door Bal-Mobiel. (LB)