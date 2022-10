Margaretha De Bevere viert haar honderdste verjaardag

Het was feest op de afdeling De Souvenir in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius (BEN) in Ardooie voor het eeuwfeest van Margaretha De Bevere. Ze werd op 21 oktober 1922 in Roeselare geboren, als jongste spruit in het landbouwersgezin van moeder Julie Stove en vader Cyriel De Bevere. Schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie was erbij om haar namens de stad, de provincie en het Koningshuis geluk te wensen.

Ze had nog één zus Maria en drie broers Michel, Jules en Gabriël. Maria was kloosterzuster bij de Congregatie van de heilige Jozef Van Calasanz en werd 102 jaar. Samen met haar broer Jules heeft ze zestig jaar de boerderij van haar ouders, tot haar pensioen, gerund. Daarna verhuisde ze naar de Beverse kapelhoek. Op 96-jarige leeftijd was thuis blijven niet meer mogelijk en werd ze eerst in het wzc Hardoy opgenomen. In februari 2021verhuisde ze naar het wzc Sint-Vincentius. Margaretha is nooit getrouwd en was een bijzonder gelovige vrouw. Ze ging de heiligen in de onmiddellijke omgeving om bescherming bidden, gaan dienen zoals men zegt, voor zij die het haar vroegen. Tot op hoge leeftijd werkte ze nog in haar tuin en ging wekelijks naar de markt. Haar vast gezegde aan de familie tijdens bezoek is: “Ik zit hier als een fluitend vogeltje op een tak tot dat hij afkraakt”. Als we vragen naar haar recept voor haar 100 jaar zegt ze zonder verpinken: ‘Ge moet een beetje chance hebben’ en dat is ongetwijfeld zo. Op naar de 101! (AD)