Marcella Bouttelgier viert haar eeuwfeest in Skyline in Roeselare

Marcella vierde op zondag 25 november op het hoogste verdiep van Skyline met familie en vrienden haar eeuwfeest. Schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie en provincieraadslid Piet Van Temsche kwamen langs met felicitaties van de stad, de provincie en het koningshuis.

Marcella, geboren op 29 november 1922 in een kroostrijk en warm nest van acht kinderen, liep school op de wijk de Vijfwegen in Staden. Ze hielp veel in het huishouden en ging vaak ook werken op de boerderij bij familie in Woumen. Ze trouwde met Willem Vandewalle en baatte twintig jaar lang in Staden een kruidenierswinkeltje, dat haar naam droeg, uit. “Het winkeltje was vlakbij de jongensschool en na schooltijd kwamen veel leerlingen snoep bij haar kopen”, lachen haar dochters Marie-Rose en Rose-Marie.

De familie breidde in de loop der jaren uit met vijf kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Drie van haar kleinkinderen zijn de broers Ben, Bert en Frederik Vandenberghe, zaakvoerders van technologiebedrijf Skyline Communications. Om die reden vond het feest plaats in de event ruimte van hun Skyline Park, met een prachtig zicht op de omgeving.

Naar de koers

Het paar kwam in de Gebroeders van Raemdonckstraat in Rumbeke wonen. Samen met haar man Willem heeft ze een stukje van de wereld gezien en in het wielerseizoen trokken ze wekelijks naar een koers om de supporteren voor Frank Vandewalle, een neef van haar man.

In 2016 verhuisde haar man naar het woonzorgcentrum Sint-Henricus, na zijn overlijden in 2016 bleef ze nog twee jaar in haar huis wonen. Na meerdere valpartijen werd vanaf 1 augustus 2019 het wzc Sint-Henricus haar nieuwe thuis. “Ik heb een lange aanpassingsperiode gekend”, bekent de eeuwelinge. “Ik miste de geborgenheid van mijn huis, want een tehuis is nog anders dan thuis”. Ze dankt het personeel hartelijk voor alles wat ze gedaan hebben om van haar kamer een thuis te maken. “Vaak zing ik op mijn kamer: ‘Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis’ en ik bid dan ook een onze vader en een weesgegroetje.”

Gevraagd naar het geheim van haar gezegende leeftijd, zegt Marcella. “Een dag met ne keer, ik kan het zelf amper geloven dat ik honderd jaar ben”. Proficiat en op naar de 101.

