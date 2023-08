Marcel viert honderdste verjaardag: “Eeuw vol bijzondere momenten”

Het is niet iedereen gegeven om in zijn leven de mijlpaal van 100 jaar oud te bereiken. Marcel Debacker uit de Oostmeetstraat slaagde daar echter wel in en kreeg voor deze gelegenheid dienstdoend burgemeester Jessy Salenbien en de schepenen Stijn Ramboer, Dirk Ampoorter en Jan Lievens, over de vloer.

“Vandaag vieren we niet alleen je verjaardag, maar ook een eeuw vol bijzondere momenten, herinneringen en ervaringen. Wat een buitengewone reis moet dit geweest zijn”, stak plaatsvervangend burgmeester Jessy Salenbien (burgemeester Patrick Lansens was verontschuldigd wegens vakantie), van wal.

“Het is een voorrecht om deel uit te maken van deze bijzondere gelegenheid en te getuigen van de rijkdom aan kennis en wijsheid die je in de afgelopen 100 jaar hebt vergaard. Je levensverhaal is een inspiratie voor ons allemaal en herinnert ons eraan dat er geen grenzen zijn aan wat een persoon kan bereiken in een mensenleven.”

Anekdote

Marcel Debacker werd geboren in Waardamme op 31 juli 1923 toen de mensen nog aan het bekomen waren de Eerste Wereldoorlog, waar hij opgroeide. In 1932 kwamen zijn ouders zich vestigen op een 19de eeuwse boerderij die rond 1814 werd gebouwd en gerund werd door de familie Debacker. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Lucien Willaert er een zestal maanden ondergedoken om te ontsnappen aan verplichte tewerkstelling”, vertelt Marcel die er ook aan toevoegt dat in de jaren 1960-1970, de hoeve en omgeving het ideale speelterrein vormde voor heel wat kinderen uit de omgeving. Ze konden hier naar hartenlust ravotten.”

In 1989-1990 werd de hoeve afgebroken om plaats te maken voor het industrieterrein langs de Barnestraat.

Marcel groeide er op tot een jonge gast en trouwde met Irena Goethals (overleden). Een huwelijk dat bezegeld werd met één zoon Francky. Hij heeft ook twee kleinzonen: Thomas (37) en Cedric (30).

Marcel heeft een rijke carrière achter de rug. Hij was vijftig jaar lang lid van de schattingscommissie landbouw, die onder andere samenkomt op vraag van land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden buitengewone schade hebben aan hun teelten.

Maar Marcel Debacker was ook een begenadigd voetballer en maakt al 70 jaar deel uit van de grote voetbalfamilie van SV Koekelare. “Als speler, van mijn 18de tot 36ste levensjaar, speelde ik op de inside plaats”, herinnert Marcel zich nog net alsof het pas gisteren was. “En eens mijn actieve voetbalcarrière voorbij, onafgebroken als bestuurslid.” Als er dus iemand is die het wel en wee van SV Koekelare en het voetbal in het algemeen kent dan is het zeker Marcel Debacker!

Wereld zien veranderen

Marcel Debacker heeft door de jaren heen de wereld zien veranderen. “Je bent getuige geweest van historische gebeurtenissen die ons gevormd hebben tot wie we vandaag zijn. Jouw wijsheid en ervaring zijn van onschatbare waarde”, stelde plaatsvervangend burgemeester Jessy Salenbien nog tot besluit, waarna ze overging tot het overhandigen van een serieuze mand gevuld met allemaal lekkers. Daarna bracht ze ook nog de gelukwensen over van het koningspaar en overhandigde ze een prachtig fotokader met de foto van het vorstenpaar en werd er geklonken op de eeuweling. (Eric Vanhooren)