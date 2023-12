Marcel Vanhauwaert twintigste laureaat Zilveren Juweel

De Ieperse seniorenraad reikte het twintigste Zilveren Juweel uit aan Marcel Vanhauwaert (84). Hij groeide op in een kroostrijk arbeidersgezin in Wevelgem.

Op 23-jarige leeftijd voelde hij de roeping en op zijn 33ste werd hij tot priester gewijd. In 1971 werd hij door het bisdom aangesteld als leraar godsdienst in het VTI in Kortrijk en ook benoemd tot verbondsproost van KAJ en VKAJ regio Kortrijk. Later werd hij in Ieper benoemd tot Verbondsproost van het arrondissement ACW en tot medepastoor op de Sint-Pietersparochie. Tegen zijn zin nam hij afscheid van Ieper op 31 augustus 1990 om in Roeselare als pastoor aangesteld te worden van de Heilig-Hartparochie. Toen Marcel op rust ging, keerde hij terug naar Ieper en vestigde zich in Sint-Jan, waar hij lid werd van Okra.

“Marcel is een persoon die wij altijd kunnen en mogen aanspreken voor vieringen en feesten”, motiveert Okra Sint-Jan. “Hij staat altijd klaar voor de jaarlijkse fietswijding en de kapelbezoeken in de Mariamaand. Hij is zijn tijd vooruit en zet zich in voor de minderbedeelden. Marcel drukte een belangrijke stempel op de werkgroep ‘Te Goare’ en is ook heel actief in het Zorgnetwerk Ieper. Marcel staat heel dicht bij de ouderen en zieken en is altijd grensverleggend geweest.” (EG)