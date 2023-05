Marcel Skateshop organiseert eerste skatewedstrijd: “Onze eerste verjaardag wordt dan ook gevierd”

Op zondag 7 mei om 10 uur organiseert Marcel Skateshop de eerste skatewedstrijd op het skatepark van Poperinge. Marcel Skateshop is een skatewinkel voor en door skaters. Een mooie prijzenpot van 500 euro cash en hardware prijzen wordt verdeeld.

Marcel is de lokale skateshop van Poperinge, voor en door skaters. In april 2022 begon het verhaal van Marcel. Je kan er terecht voor skateboards, schoenen, accessoires en streetwear. “Iedereen kan meedoen, het gaat niet over goed of slecht zijn, maar over een goede sessie hebben, nieuwe mensen leren kennen en skaten en genieten met vrienden. Dat is waar skateboarden om gaat”, zegt zaakvoerder Cas Haeyaert. Hij is ook één van de initiatiefnemers van Skate4All. Het project werd opgericht om kansarme kinderen te leren kennismaken met skaten. Skate4All een sociaal project van Poperingse skateboarders Karel Vandenbroucke, Michiel Fiey en Cas Haeyaert.

Prijzenpot

“Skate je niet maar ben je al eens benieuwd naar wat skateboarden juist inhoudt? Zeker nu het sinds 2020 een Olympische sport is? Kom dan zeker kijken. Het wordt een leuke namiddag voor het hele gezin met lekkere drankjes en hapjes, goede muziek en vooral veel skateboarden. We verdelen een mooie prijzenpot van 500 euro cash en hardware prijzen in twee categorieën van -16 en +16 jaar. We vieren dan ook onze eerste verjaardag en zullen gratis goodies weggeven.” Inschrijven voor de skatewedstrijd is gratis.