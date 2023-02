Marcel en Anny uit Oostende stapten 60 jaar terug in het huwelijksbootje

Marcel Zanders (81) en Anny De Backer (82) uit Oostende vierden op zondag 12 februari feest. Ze stapten immers op 20 februari, 60 jaar geleden, met elkaar in het huwelijksbootje in Ertvelde.

Samen met hun familie maakten ze er een leuk feest van in feestzaal Ten Stuyver in Oostende. Marcel werkte zijn hele leven als bankbediende. Anny zorgde ervoor dat de kinderen niets tekortkwamen. Het diamanten huwelijkspaar kreeg vier kinderen. Die zorgden op hun beurt voor een serieuze uitbreiding van de familie met twaalf kleinkinderen. Ondertussen mochten Marcel en Anny ook al een achterkleinkind verwelkomen. Ze genieten van elkaar in de Schaperijkreekstraat en houden van wandelen en fietsen.