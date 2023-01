Marcel De Coninck viert 100ste verjaardag

Vrijdagnamiddag kreeg Marcel De Conicnk het bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Zij feliciteerde hem met zijn 100ste verjaardag. Hij kreeg een mandje met delicatessen en een bloemenruiker aangeboden.

Marcel De Cininck verblijft in Woon- en Zorgcentrum Pottelberg en kreeg uiteraard ook het bezoek van zijn familie. Ze werden door de stad vergast op een aperitiefje en koffie en taart. Marcel is geboren op 13 januari 1923 in Moeskroen als oudste van 2 kinderen. Zijn broer was 5 jaar jonger. Marcel ging naar de Gemeenteschool in Moeskroen en werd later bediende in de elektriciteitscentrale van Zwevegem. Later werd hij overgeplaatst naar de centrale in Ruien waar hij het schopte tot diensthoofd van de administratieve dienst. Marcel leerde er zijn vrouw Denise Casier kennen waar Denise bediende was. Ze trouwden in 1951 in Zwevegem. Na zijn huwelijk ging hij inwonen bij zijn schoonouders in Zwevegem. Toen hij werd overgeplaatst naar de centrale van Kluisbergen bouwde hij er een woning. Ze gingen er samen met de schoonouders wonen.

Een levensgenieter

“Zij hadden geen kinderen, maar hij en zijn vrouw werden altijd nauw betrokken in het leven van mijn zus en ik. Wij zijn de kinderen (een tweeling) van zijn broer André”, vertelt zijn nichtje Marie-Thérèse De Coninck. “Ze waren er dan ook altijd bij op allerhande feesten van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor ons was het veel meer dan een nonkel.”

Marcel begon op 14-jarige leeftijd met fotografie en sloot zich aan bij de St.-Lucasgilde in Kortrijk. Hij ontwikkelde zelf zijn foto’s en nam deel aan verschillende internationale fotosalons. Hij behaalde meerdere prijzen. In 1962 behaalde hij de 3de wereldprijs in Hongkong. “Nadat de fotografie stilaan digitaal werd (wat hij jammer vond) is hij beginnen schilderen. Dit doet hij nog steeds. Ook met zijn schilderijen behaalde hij verschillende prijzen”, aldus Marie-Thrèse. Het geheim van lang leven? “Bezig blijven en geïnteresseerd blijven. Aan 93 jaar reed hij nog met de wagen. Hij heeft veel gereisd in zijn leven. Die reizen werden steeds zorgvuldig uitgestippeld. Marcel ging graag eten op restaurant en was een levensgenieter.”