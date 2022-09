Marcel Beun krijgt struikelsteen in Nieuwpoort

Op zondag 18 september 2022 werd de eerste Struikelsteen of Stolperstein in Nieuwpoort geplaatst ter ere van oorlogsheld Marcel Beun. Deze opvallende steen werd ingemetseld in de stoep in de Pieter Braeckelaan. Struikelstenen maken deel uit van het bijzonder herdenkingsproject van de Duitste kusntenaar Gunter Demnig ter nagedachtenis van de slachtoffers van het nazisme tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Met het plaatsen van deze opvallende stenen in het straatbeeld worden passanten bewustgemaakt van slachtoffers van het nazisme tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Stolpersteine worden ingemetseld in de stoep voor de vroegere woonplaatsen van mensen die door de bezetter werden opgepakt, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord werden gedreven. In heel Europa liggen er nu al meer dan 90.000 van die stenen, waarvan een duizendtal in België.

Voor Nieuwpoort is de Stolperstein voor Marcel Beun een primeur. In aanwezigheid van zijn dochter Gisèle en zoon Gilbert Beun werd de eerste Struikelsteen geplaatst in de Pieter Braeckelaan 10, ongeveer 77 jaar na zijn dood.

Dodenmars overleefd

Gisèle Beun was amper tien jaar toen ze zag hoe haar vader weggevoerd werd door drie Feldwebels, Duitse officieren. Op 7 april 1945 stierf hij in kamp Ganäcker, na eerder de verschrikkingen van kamp Flossenbürg en een dodenmars te hebben overleefd.

In mei 1957 werd zijn stoffelijk overschot terug naar België gebracht en overgedragen aan Stad Nieuwpoort. Na zijn dood werd onthuld dat hij sinds 1941 lid was van de Belgische Militaire Verzetsorganisatie en ook banden had met Engeland. Als verzetsstrijder zette hij zich in voor een verdraagzame samenleving waarin vrijheid het hoogste goed is. In zijn dossier zat ook een brief gericht aan deze organisatie van generaal Eisenhouwer waarin hij zijn blijk van respect toonde voor hun inzet tijdens de oorlog.

(PG – foto IV)