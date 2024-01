Marcel (88) overlijdt daags na uitvaart van zijn vrouw Mariette (83): “Mooi liefdesverhaal van 67 jaar”

In Mesen moest de familie Mahieu op korte tijd afscheid nemen van vader Marcel Mahieu (88) en moeder Mariette Desagher (83). Mariette overleed thuis op 5 januari en daags na haar uitvaart stierf haar echtgenoot Marcel Mahieu in het Jan Yperman Ziekenhuis. Oudste zoon Marino (65) vertelt het levensverhaal van zijn ouders.

Marino’s moeder Mariette overleed op vrijdag 5 januari. Zijn vader Marcel op zondag 14 januari, daags na de uitvaart van Mariette. “De dood van ma kwam toch wat onverwacht”, zegt Marino. “Het was haar wens om vredig thuis te sterven en dat was ook het geval. Mijn vader was al enkele weken opgenomen in het ziekenhuis nadat hij slecht viel met zijn rollator. De voorbije weken zagen we hem achteruitgaan. Hij kwam op zaterdag nog naar de uitvaart van ma. Een dag later was hij ook vertrokken. Zaterdag moeten we voor de tweede keer afscheid nemen van een van onze ouders.”

Het liefdesverhaal van Marcel en Mariette begon in 1956. “Mijn vader stamde uit een welgestelde landbouwersfamilie, terwijl mijn moeder haar familie het minder breed had. Ze moest al op jonge leeftijd voor haar moeder zorgen die door suikerziekte een amputatie onderging. Pa was 21 en ging helpen op het bedrijf van zijn ouders. Tijdens het hoogseizoen deden ze een beroep op extra krachten. De jonge Mariette, toen 16, was een van hen en ze hielp onder meer met bieten hakken. Mijn vader werd al snel verliefd en toen zijn ouders weg moesten naar een feest bleef Mariette stiekem op het erf om samen rosbief te eten. Op een gegeven moment is ze eens moeten vluchten via de akkers, toen mijn vaders ouders vroeger dan verwacht thuiskwamen.”

Enfant d’amour

De romance kreeg een vervolg in 1958. “Op 13 september stapten ze in het huwelijksbootje en enkele maanden later kwam ik als de eerste van drie zonen ter wereld. Je kan stellen dat ik un enfant d’amour was. Ma was immers al in verwachting voor het huwelijk. Later volgden nog mijn broers Marnick (1962) en Mario (1965). Toen pa naar het stadhuis ging om Mario’s geboorte te registreren, was hij zijn naam vergeten. Hij had eigenlijk Marlon moeten heten.”

In 1958 stapten Marcel en Mariette in het huwelijksbootje. © gf

In de loop der jaren volgden er acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. “Ze waren heel trots op hun nageslacht en er volgden enkele viergeslachten. De jongste telg is Anthony, die werd in oktober 2023 geboren. Dat was enkele weken nadat ze hun briljanten huwelijk vierden. Het waren echte familiemensen en tijdens de bijeenkomsten waren het steeds uitgebreide maaltijden. Taart en bubbels mochten niet ontbreken en ze aten graag een goed stuk vlees. Pa was ook liefhebber van een goeie Leffe. Het waren echte levensgenieters.”

Verenigingsleven

Marcel werkte jarenlang in de bouwsector in Frankrijk en Wallonië en Mariette was actief in de textielsector en later ook in een pralinefabriek. Marcel en Mariette waren graag geziene en bekende gezichten in Mesen. Na twee jaar in de Gentstraat en acht jaar op de Beerhoek gingen ze in de Korte Mooiestraat wonen. “Pa was een echte werker. Een kloeke beer en steeds een optimist. Ze waren allebei heel actief in het verenigingsleven. Pa was bij de SP en deed nog mee aan de verkiezingen. Hij was ook betrokken bij het oorlogsmuseum en bij de Orde van de Kanunniken. Hij was een sportliefhebber en ruim twintig jaar voorzitter van voetbalclub FC Mesen. Ma verkocht de bakken bier en waste de truitjes. Verder was ze in haar jeugd ook actief bij de balletgroep en zette ze zich in voor de dierenbescherming. Daarvoor kreeg ze onder meer een bedankingsbrief van de Franse actrice Brigitte Bardot. Ze gingen ook graag op reis. Mijn broer was jarenlang militair in Duitsland en toen gingen ze er vaak op bezoek en pikten ze het carnaval in Keulen mee. Toen ze in de zestig waren, sloten ze zich aan bij S-Plus in Mesen.”

Marcel Mahieu (links vooraan) was het oudste lid van de Mesense kannunikenorde. © gf

Op zaterdag 20 januari volgt de uitvaartplechtigheid van Marcel. “Een week geleden zaten we nog in dezelfde aula van Rotsaert om afscheid te nemen van ma. We kijken in deze moeilijke periode met veel warme herinneringen terug op onze ouders. We zijn dankbaar voor wat ze ons gegeven hebben en willen ook iedereen danken die een steun was voor onze ouders. Zowel het medische personeel als de buren Ronny, Jacqueline en Lena. Zij stonden ook steeds paraat.”

De uitvaart van Marcel vindt plaats op zaterdag 20 januari om 14 uur in de ceremoniezaal van Begrafenissen Rotsaert in de Route de Ploegsteert 5A in Waasten.