Marcel (8) uit Gistel is de jongste fitnessinstructeur van het land en treedt in voetsporen van mama Delphine Steelandt

Marcel uit Gistel wordt deze maand pas 8 jaar (!), maar mag zich de jongste fitnesscoach van het land noemen. Het zoontje van Delphine Steelandt (32) en Bert Van Guyze (37) gaf woensdagmiddag een sportsessie waarin onder meer squats en push-ups de revue passeerden. “Waarom hij per se les wil geven, is een raadsel”, lachen mama en papa.

Sportclub VIP-FIT langs de Torhoutsebaan 109 in Gistel, op de grens met deelgemeente Moere, is een begrip in de regio. Sinds 2013 serveren Delphine en Bert er een stevige portie fitness en personal training, tussendoor brachten ze ook enkele succesvolle sportboeken op de markt. Nu al lijkt zoon Marcel in hun voetsporen te treden.

“We moesten er altijd om lachen toen hij dat idee al die jaren geleden opwierp en dachten dat het om een zottigheid ging”

“Al vanaf hij kon praten, zei hij al op zijn 8 jaar fitnessles te willen geven. Waarom nu precies die leeftijd? Echt, geen flauw idee. We moesten er altijd om lachen toen hij dat idee al die jaren geleden opwierp en dachten dat het om een zottigheid ging. Maar enkele maanden geleden kwam Marcel opniéuw met dat idee af. Hij meende het dus tóch”, lacht Delphine.

“De afgelopen tijd sprak hij alle clubleden en hun kinderen aan om deel te nemen aan een speciale les die hij zelf zou gaan leiden. De manier waarop hij iedereen aansprak alleen al was aandoenlijk. ‘Yo bro, zin om mee te doen?’, klonk het. Ik drukte dan speciale ticketjes af zodat hij wat reclame kon maken. Zo schattig!”

Lachen en zweten

Woensdagmiddag was het dan zover: aerobics, steps, pompen, buikspieroefeningen en squats passeerden de revue. Tientallen kindjes van 3 tot 10 jaar deden lustig mee. “Marcel wil gewoon samen met iedereen plezier maken, lachen én zweten”, gaat Delphine verder. “Het blijft te gek voor woorden. Hij Marcel, die op 17 februari 8 jaar wordt, die zó nodig les wou geven. Hij ziet natuurlijk continu hoe z’n mama en papa zowel online als in onze sportclub les geven. We pushen hem absoluut niet om in onze voetsporen te treden. Wat hij later ook wil worden, maakt ons niets uit zo lang hij maar gelukkig is en het graag doet.”

“Wat hij later ook wil worden, maakt ons niets uit zo lang hij maar gelukkig is en het graag doet”

“Of ik nerveus was? Een heel klein beetje”, knipoogt Marcel. “Ik wou het gewoon al zo lang doen en eindelijk was het zover. En ja, dat mijn mama en papa zelf sportles geven, is voor mij ook een reden om het zelf te proberen. Wie weet word ik binnen tien tot twintig jaar zelf ook sportcoach.”