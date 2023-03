Marc Vanhecke ontwierp trofee E3 Saxo Bank Classic: “Ik heb me gebaseerd op de huisstijl van de E3”

Zowat de helft van Harelbeke en ver daarbuiten is vandaag klaar voor de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke. Het wordt ongetwijfeld de hoogdag voor duizenden wielerliefhebbers in, aan en rond de Arena aan de Stasegemsesteenweg. Kunstenaar Marc Vanhecke is klaar met de trofee: de 11e op rij. Ook burgemeester Alain Top is klaar.

De organisatie van de World Tour-wedstrijd heeft altijd enkele extraatjes in petto. Zo is er de trofee van kunstenaar Marc Vanhecke (65), die dit jaar zijn 11e E3-trofee maakte. “Ik heb me deze keer gebaseerd op de huisstijl van de E3 Saxo Classic met de gestileerde driehoekjes die terugkomen. Ik heb een renner gemaakt, opgebouwd uit geometrische driehoeken”, vertelt Marc, die meegeeft dat ook de fietsketting aanwezig is. “Een element dat al 11 keer terugkomt. Deze keer werd de ketting verwerkt in het voetstuk.” Het extraatje? “Een laagje brons op het kunstwerk (lacht).” Een ander extraatje: voor de fans van het werk van Marc Vanhecke is er goed nieuws, want La Gazzetta dell’E3 verloot een miniversie van de trofee van vorig jaar. Leuk detail: Marc is geboren op 3 mei 1958, de dag waarop de allereerste Harelbeke-Antwerpen-Harelbeke gereden werd, de voorloper van E3 Saxo Bank Classic.

Marc Vanhecke begint al 11 jaar lang op 2 januari aan de trofee. “Meestal heb ik de weken voor het nieuwe jaar enkele ideeën in mijn hoofd die zeer snel in een uitgewerkt idee vorm krijgen”, zegt Marc, die ook voor andere wedstrijden een trofee maakt. “Onder meer de juniorenwedstrijd van de E3 Saxo Classic, de veldrit in Ardooie en Koolskamp Koers”, vertelt Marc, die affirmeert dat hij zeker nog enkele jaren wil doorgaan. Pittig detail: “Ik heb nog geen enkel beeld gemaakt voor vrouwenkoersen (lacht).”

Geen stunt, of toch?

Ander nieuws is dat er dit jaar in De Arena geen eenmalige E3-stunt is. De voorbije jaren pakte de E3 Saxo Classic telkens uit met een unieke stunt die een of twee keer vertoond werd in de E3 Arena. “Het wordt dit jaar de doorlopende attractie Attr-AXXI. Je kan jezelf omhoog trappen naar een uniek zicht op de E3 Arena met drie andere fietsers. Hoe harder je fietst, hoe hoger je komt. Het is eigenlijk niet om naar te kijken, maar wel om te doen en zelf te beleven. Wie het durft, kan straks een sprintje trekken tot op 60 meter hoogte”, zegt woordvoerder van E3 Jacques Coussens.