Marc Standaert laat zaak over aan Traiteur Thibault: “In juli kunnen we eindelijk genieten van ons pensioen”

Traiteur Marc Standaert en zijn echtgenote Greet De Roo gaan op 1 juli met pensioen. “Na 43 jaar met hart, ziel en heel veel enthousiasme onze zaak te hebben uitgebaat, is het tijd voor een nieuwe fase in ons leven. We vonden een overnemer in Traiteur Thibault uit Oudenburg.”

Marc Standaert (60) studeerde af als traiteur-slager aan Ter Groene Poorte in Brugge. “Al op mijn zeventiende ging ik aan de slag als huisslachter. Op mijn achttiende ging ik mijn militaire dienstplicht vervullen. Ik werd aangesteld als kok voor de officieren. In die keuken van het leger heb ik leren koken voor grote groepen tot 150 personen. De liefde voor het koken heb ik geërfd van mijn moeder Clotilde.”

Marc bleef na zijn legerdienst aan de slag als huisslachter en verzorgde af en toe een barbecue of een feestje. Samen met zijn echtgenote en rechterhand Greet De Roo (57) startte hij in 1984 officieel Traiteur Standaert op bij hen thuis langs de Schoolstraat in Ichtegem, net voorbij de grens met Wijnendale.

Marc en Greet kregen steeds meer werk en daarom stopte Marc in 2006 met huisslachtingen. “In 2015 is Greetje gestopt als nachtverpleegkundige op de dienst Intensieve in Torhout. Het was met spijt in het hart, want ze deed haar job heel graag, maar het werd te zwaar om alles nog gecombineerd te krijgen. Greetje heeft 29 jaar in het ziekenhuis gewerkt en ik was evenveel jaren huisslachter.”

Traiteur Standaert bouwde de voorbije 43 jaar een stevige reputatie op, tot ver buiten de grenzen van Ichtegem. “Wij hebben het altijd moeten hebben van mond-tot-mondreclame. De mensen houden van ons familiale karakter. Als we onze klanten mogen geloven vinden ze ons eten lekker en kunnen ze er altijd op rekenen dat de maaltijden goed warm zijn en dat er voldoende is.”

Nooit miserie

Marc en Greet willen via deze weg hun klanten bedanken, maar ook hun personeel. “Ook dankzij hen konden wij het 43 jaar volhouden. Zonder personeel zouden we niets zijn. Veel van onze medewerkers zijn ons vele jaren trouw geweest. We hebben nooit miserie gehad met ons personeel. Ook op onze ouders hebben we steeds kunnen rekenen. Ze hebben ons altijd met raad en daad bijgestaan en voor de kinderen gezorgd.”

Twee jaar geleden, in volle coronacrisis, beslisten Marc en Greet om er nog twee jaar bij te doen. “Op mijn zestigste wou ik met pensioen gaan. Ik heb nu een carrière van 43 jaar achter de rug. We wilden Traiteur Standaert graag overlaten aan iemand die met evenveel enthousiasme de zaak wil voortzetten. We zijn dan ook zeer blij dat we kunnen aankondigen dat onze klanten voortaan terechtkunnen bij Traiteur Thibault uit Oudenburg. Net zoals wijzelf, verzorgt Traiteur Thibault zowel grote als kleine feesten.”

“Ons huis met daarbij horend een loods hier in de Schoolstraat in Ichtegem staat wel nog te koop. Zelf verhuizen wij naar Brugge, waar we met veel plezier aan ons pensioen zullen beginnen. Maar eerst geven we nog eens volle gas tot eind juni.” (Bieke Cobbaert)