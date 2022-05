Jambers-boer Marc Martain weer vertrokken richting Filipijnen op zoek naar liefde

Marc Martain uit Zillebeke (55) vertoeft weer in de Filipijnen. Ondanks het feit dat zijn eerdere twee huwelijken met oosterse vrouwen telkens stuk liepen, blijft de Zillebekenaar – net als zijn vader – de liefde zoeken ver van huis. “Al heb ik nog niet meteen de intentie om voor de derde keer in het huwelijksbootje te stappen”, blijft hij voorzichtig.

Landbouwer Joël Martain (83) en zijn zoon Marc uit de Waterstraat in Zillebeke werden in november 1993 wereldberoemd in Vlaanderen toen ze opdoken in de aflevering ‘Mannen met exotische vrouwen’ van Paul Jambers op VTM. Tien jaar later ging de televisiemaker nog eens langs bij de boeren. Vader Joël had toen net voor de tweede keer de liefde gevonden in de Filipijnen en ook zoon Marc lonkte naar de oosterse dames. Die aflevering is op vandaag nog steeds bijzonder populair op YouTube. De Facebookpagina ‘Boer Joel’, waar nog steeds regelmatig rake oneliners van Joël opgerakeld worden, telt ondertussen meer dan 2.300 likes. De voorbije jaren kwamen vader en zoon Martain vooral nog in het nieuws door milieuovertredingen rond hun boerderij én voor het feit dat Marc na 65 pogingen eindelijk geslaagd was voor zijn theoretisch rijexamen.

Vandaag houdt Marc zich vooral bezig met de zorg voor zijn bejaarde vader, die ondertussen ook weer vrijgezel is. Maar de oosterse dames, die blijven door Marcs hoofd spoken. In die mate dat hij deze week opnieuw vertrokken is richting de Filipijnen. “De laatste keer dateerde al van voor corona”, legt hij uit. “Toen was ik tweemaal, telkens een maand, op bezoek geweest bij mijn vriendin Rechiel (39). De voorbije jaren zijn we wel altijd contact blijven houden, maar je mist toch het lichamelijk contact.”

Joël en Marc Martain zullen elkaar een maand moeten missen. © EF

De voorbije maanden had Marc ook regelmatig contact met nog een andere Filipijnse dame, maar dat blijft voorlopig bij vriendschap. “Ik heb die vrouw nog nooit in het echt gezien, maar ze sprak me ook wel aan. Maar ik kon toch moeilijk met twee dames op hetzelfde moment afspreken op de luchthaven? Maar ik heb toch spijt dat ik haar heb moeten laten weten dat het niet kan doorgaan.”

Derde keer goede keer?

Maar waarom blijft de Zillebekenaar de liefde zoeken zo ver van huis? “Ik heb in het verleden al ondervonden dat het ook niet gemakkelijk is om hier in Vlaanderen een goede vrouw te ontmoeten. Ja, ik heb al wat negatieve ervaringen gehad met Filipijnse dames, maar dat houdt me niet tegen. Mijn twee vorige huwelijken zijn op de klippen gelopen, maar misschien wordt het wel derde keer goede keer? Al heb ik nog niet meteen de intentie om ook met Rechiel te trouwen. Nu zal ik eerst een maand bij haar verblijven in de Filipijnen en we zullen zo wel ontdekken hoe het loopt tussen ons. Het is niet de bedoeling dat ze na die maand al mee naar hier komt. Ik blijf in elk geval geloven in de liefde. Het heeft zijn voor- en nadelen. Als vrijgezel heb je totale vrijheid, maar alleen is maar alleen. Iedereen kan toch een beetje liefde gebruiken?”

Joël Martain en zijn zoon Marc raakten wereldberoemd in Vlaanderen door het programma Jambers. © VTM

De reis van Marc heeft ook gevolgen voor zijn vader. “Hij verblijft sinds woensdag in het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord in Dadizele. Als ik thuis ben, neem ik de zorg voor mijn vader op mij. Maar als ik er niet ben, kan hij niet alleen blijven. Daarom hebben we contact opgenomen met het rusthuis en mijn vader mag er een maand verblijven. Nadien is het wel de bedoeling dat hij terug naar huis komt.”