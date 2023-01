Marc Herremans komt spreken ten voordele van Lilou

Op 3 maart komt rolstoeltriatleet Marc Herremans in het Kursaal spreken ten voordele van Lilou, het Oostendse meisje van twaalf dat in een rolstoel belandde na een zwaar verkeersongeval vorige zomer in Zuid-Afrika.

Marc Herremans (49) nam deel aan verschillende Iron Mans, maar raakte op training op Lanzarote verlamd na een val met de fiets. Op een inspirerende avond in het Kursaal komt Marc zijn ongelooflijke straffe verhaal vertellen. Na de voorstelling kan er nog nagepraat worden bij een drankje. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar de revalidatie van Lilou, die een dwarslaesie opliep na een zwaar ongeluk afgelopen zomer en hierdoor in een rolstoel belandde. “Dankzij deze avond kan Lilou zich verder 100 procent inzetten om het onderste uit de kan te halen”, luidt het.

De deuren openen om 18.30 uur, om 20 uur begint Marc Herremans aan zijn verhaal en vanaf 21.30 uur kan worden nagepraat. Deelnemen kost 20 euro, tickets zijn te koop via deze link. Kan je niet komen, maar wil je toch steunen: BE72 3204 4623 3416.