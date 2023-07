Marc en Mieke baten b&b Fuente la Teja uit in Sierra Nevada: “Spanje is veel meer dan Costa’s en Barcelona”

Oostendenaars Marc Swinnen (58) en zijn partner Mieke Degryse (47) begonnen vijf jaar geleden aan het grootste avontuur van hun leven. Het koppel opende toen een B&B/hotelletje met acht kamers en twee bungalows in het prachtige Spaanse binnenland, bij het Nationaal Park Sierra Nevada. Een niet zo vanzelfsprekende keuze, maar Fuente la Teja werd uiteindelijk een succes over de hele lijn.

“We zijn hier supergelukkig.” Nadat Marc Swinnen en Mieke Degryse na tal van reizen heel wat van de wereld hadden gezien en op tal van plaatsen hadden gelogeerd, kreeg het sympathieke koppel de smaak te pakken om zelf gasten in de watten te kunnen leggen. Het was opvallend genoeg een documentaire over het Spaanse binnenland die de doorslag gaf en hun keuze voor de locatie van hun dromen bepaalde. “We keken er met open mond naar”, steekt Marc van wal, “want wat kennen de meeste mensen van Spanje: de drukke Costa’s, Barcelona, Madrid en daar houdt het meestal op. Neen, het wordt niets van dit alles, wisten we meteen. We gingen resoluut voor het Spaanse binnenland.”

Marc en Mieke gingen op zoek en vonden online een B&B in de omgeving van Granada. “Maar eenmaal ter plaatse bleek dat niets te zijn”, vertelt Marc. “Omdat we slechts twee nachten in de regio verbleven, gingen we dan maar de omgeving verkennen en trokken we naar het nabijgelegen Sierra Nevada. Toeval bestaat niet, hoor je dikwijls en dat bleek in ons geval zo te zijn: we hoorden van de lokale bevolking dat er in het authentieke bergdorpje Güéjar Sierra een zogenaamde casa rural te koop stond: Fuente la Teja, en dat op een terrein van 2,5 hectare. We hadden niets te verliezen, gingen er naartoe en jawel: we waren meteen verkocht. Het pand leende zich uitstekend voor wat we in gedachten hadden en de omgeving was zonder meer adembenemend. We werden er zelfs emotioneel van.”

Fuente la Teja werd gezellig ingericht. © GF

Maar emotioneel of niet: er moesten levensbepalende beslissingen genomen worden, beslissingen die de wereld van het koppel op zijn kop zouden zetten. “Inderdaad, definitief de knoop doorhakken was verre van eenvoudig. Je moet de administratieve molen doorworstelen, en in Spanje draait die niet altijd even snel. Er ging nog een jaar voorbij voordat we op 4 november 2018 de trotse eigenaars van Fuente la Teja werden. Maar vooral: je moet je huis verkopen, ontslag nemen – ik had een vaste, mooie job bij De Lijn –, je volwassen kinderen, kleinkinderen en collega’s achterlaten. Neen, zoiets valt heel zwaar. En dan moest ons avontuur nog beginnen.”

Drie jaargetijden

Werk aan de winkel, dus. Met heel veel enthousiasme toverde het koppel z’n pand om tot een prachtige B&B, om daarna zelfs uit te breiden naar een klein hotelletje met acht gezellige kamers en twee dito bungalows. De coronapandemie was ook hier een harde noot om te kraken, zeker voor een jonge zaak, maar daar sloegen Marc en Mieke zich doorheen. “Hier proef je het echte Spanje”, vertelt Mieke enthousiast. “We grenzen met ons domein aan het Nationaal Park Sierra Nevada, een ongelooflijk mooi natuurgebied en zonder meer een van de grootste ecologische schatten in Europa. En wat meer is: we bieden het beste van verschillende werelden aan. In een enkele autorit van amper anderhalf uur kan je namelijk de drie jaargetijden meemaken. We liggen namelijk zo’n 25 minuten van Granada, 40 minuten van de skigebieden in Sierra Nevada en 50 minuutjes van de zee in Motril. Je kunt in de bergen van Sierra Nevada, het meest zuidelijk skigebied van Europa, gaan skiën. De lente heb je in Granada en als je dan van Granada naar Motril rijdt, zit je in de zomer. Que ligging kan Fuente la Teja tellen, niet?”, zegt Mieke lachend.

Druk, druk, druk

Het koppel probeert om twee keer per jaar terug te keren naar België. “Dat zorgt telkens voor ongelooflijk fijne, maar jammer genoeg veel te korte momenten met familie en vrienden”, klinkt het, “want we hebben het hier zo ongelooflijk druk. De reservaties swingen de pan uit. Naast een internationaal cliënteel verwelkomen we hier het hele jaar een leeuwendeel Spaanse gasten die niet voor de klassieke vijfsterrenhotels willen kiezen, maar in alle rust komen uitblazen. En dat lukt hier perfect. Voor ons breekt nu met augustus trouwens de drukste maand van het jaar aan. We hebben al 45 dagen op een rij non-stop gewerkt, maar we doen dat met veel plezier. Af en toe proberen we weliswaar ook wat zeldzame momenten voor onszelf in te lassen en geloof me: die koesteren we.”

Het domein ligt in de prachtige natuur. © GF

“Maar het blijft o zo fijn om telkens opnieuw al die verschillende gasten te ontmoeten en hen hier een mooie tijd aan te bieden. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en de gezellige sfeer maakt het plaatje compleet. De drukte nemen we er maar al te graag bij, want we hebben hier onvoorwaardelijk voor gekozen en daar hebben we nog geen ogenblik spijt van gehad. Op naar meer van dit, zou ik zeggen”, besluiten Marc en Mieke.

(Dany Van Loo)