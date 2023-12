Marc Dewulf van Wijngoed Mikken en Mikken Urban Winery: “Nooit compromissen op vlak van kwaliteit’

Hij ruilde een mooie job in de farma-industrie voor een job als wijnbouwer en leverancier van wijnbouwmateriaal. Marc Dewulf was niet bang om op zijn 55ste de sprong te wagen. Wijngaard Mikken in Moorslede en Mikken Urban Winery zijn het resultaat.

Wanneer kreeg je voor het eerst interesse in wijn?

Marc Dewulf: “Ik ben eigenlijk laat gestart met alcohol drinken of proeven. Thuis waren mijn ouders wel echte Bourgondiërs en als er iets te vieren viel, openden ze al snel een flesje champagne. Op zondag werd er ook altijd wijn gedronken en ik herinner me nog onze bezoeken aan Auchan waar mijn ouders wijn kochten. Mijn papa hield vooral van Bordeauxwijnen: de grand crus van Saint-Emilion waren zijn favoriete wijnen. Ik proefde als kind wel nu en dan eens mee maar pas vanaf mijn 18de leerde ik meer en meer wijn waarderen.”

Het feit dat je een commerciële functie vervulde in een farmaceutisch bedrijf hielp ook een beetje?

“Ja, want het was nog de tijd dat er veel etentjes waren met klanten en daar kwamen altijd heel lekkere wijnen op tafel. Het gebeurde ook dat na een vergadering of seminarie een wijndegustatie volgde van een of ander wijnhuis en ik leerde op die manier meer en meer over wijn.”

Maar van wijn proeven naar zelf wijn maken, is toch een hele stap?

“Inderdaad maar ook dat is er toevallig gekomen. Charlotte en ik zijn gedreven fietsers en we hebben al heel veel fietsvakanties gemaakt in Europa. In Frankrijk fietsten we vaak door wijngaarden en genoten na een tocht van een glas wijn. Het aspect wijn zat er bij ons allebei altijd bij.”

Zelfs Ben Crabbé speelde onbewust een rol in je wijncarrière?

“In 2016 keek ik naar een aflevering van Blokken en ik hoorde daar een man vertellen dat zijn hobby wijn maken was en dat hij dat had geleerd in Syntra West. Ik zocht dat meteen op maar toen ik me in Ieper wilde inschrijven, hoorde ik dat ik enkel nog het pakket ‘wijn proeven’ kon volgen in september 2016 en dat ik pas in 2017 kon starten met de pakketten druiventeelt, vinificatie en accijnzen, marketing en etikettering. Deze driejarige opleiding op zaterdag heb ik dan ook gevolgd.”

“Wijn maken is zich heel kwetsbaar opstellen”

En meteen een stuk landbouwgrond gekocht om zelf wijn te verbouwen?

“Ik hoorde nog voor ik met de lessen was gestart dat het goed is om een eigen perceel te hebben waarop je wijn kunt verbouwen. Charlotte zag het niet zitten om een stuk van de tuin op te offeren voor dat doel en ik begon rond te neuzen op immowebsites. In september 2016 konden we een perceel van 2.400 m² kopen in Moorslede op de wijk Mikken. Dat werd meteen de naam van onze wijn.”

En dan begon het werk pas echt?

“Vanaf dan was het zoeken welke druiven we best zouden aanplanten en hoe we te werk zouden gaan. Een ding wist ik zeker: we zouden zeker Pinot Gris aanplanten omdat dit de lievelingsdruif van mijn mama was (lacht). In onze begindagen hebben we heel veel wijndomeinen in België bezocht en raad gevraagd en gekregen van andere en meer ervaren wijnbouwers.”

“In mei 2017 hebben we de eerste 875 wijnstokken in de grond gestoken en in 2019 was er onze eerste oogst. We zijn inderdaad hobbymatig gestart maar van in het begin lag onze focus op zeer kwalitatieve wijnbouw. We hebben nooit compromissen gesloten en mikten onmiddellijk op kwalitatieve wijnen. Onze eerste witte wijn werd in mei 2020 gebotteld en onze eerste rode wijn in oktober van datzelfde jaar. Het resultaat lag volledig binnen onze verwachtingen. Charlotte en ik waren tevreden en ook onze klanten waardeerden onmiddellijk ons product.”

En het geluk lachte jullie toe want op een bepaald ogenblik konden jullie uitbreiden?

“De zoon van onze buurman in Moorslede kwam op een dag over de vloer. Zijn papa zou verhuizen naar Antwerpen en het weiland dat paalde aan onze wijngaard kwam te koop. We kwamen snel tot een overeenkomst en nu hebben we bijna een hectare wijngaard met 4.000 wijnstokken.”

“Van onze wijngaard alleen zou ik niet kunnen leven, daarvoor moet je toch minimum twee hectare wijngaard hebben. Ik ben eveneens gestart met Ardennesque, een firma die wijntanks en alle materiaal om een volledige wijnmakerij te beginnen, verdeelt. Dat ligt inderdaad perfect in het verlengde van het werk in Mikken en ook van Mikken Urban Winery.”

“Het wijn maken is nooit bij de wijngaard gebeurd: ik maakte de wijn eerst in onze garage maar we hebben een prachtig pand gevonden in hartje Rumbeke en daar komt vanaf nu onze wijn tot leven. Het is slechts de vierde Urban Winery in België.”

Spreken we hier met een tevreden mens?

“Ja, eigenlijk wel. Ik ben serieus uit mijn comfortzone gestapt en ben eigenlijk uit het vliegtuig gesprongen waarbij ik moest hopen dat mijn parachute openging. Wijn maken is zich heel kwetsbaar opstellen want je bent volledig afhankelijk van de natuur. Maar ik heb echt wel de juiste keuze gemaakt.”