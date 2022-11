Marc De Jaeghere zet een punt achter trialloopbaan van 53 jaar

Net nu zijn club KAMC Eendracht 75 jaar bestaat, zet Marc De Jaeghere een punt achter zijn trialloopbaan. Hij wil nog wel voor het plezier de spectaculaire motorsportdiscipline blijven beoefenen die behendigheid, concentratie en durf combineert, maar de wedstrijden houdt hij voor bekeken. “Ik heb 53 jaar aan competitie gedaan en het is welletjes geweest”, aldus de praatgrage Torhoutenaar.

Op 13 en 14 augustus, tijdens de traditionele trialwedstrijd van KAMC Eendracht in de kleigroeven van Egem, betwistte Marc zijn laatste wedstrijden. Het werd een afscheid in schoonheid. Op zaterdag veroverde hij bij de recreanten op 35 deelnemers de zege en op zondag werd hij bij de classics (met motorfietsen van vóór 1995) derde in de nationale wedstrijd met een Honda, zijn geliefde merk, uit 1992. Meteen mocht hij weer twee bekers toevoegen aan zijn uit haar voegen barstende trofeeënkast. “Mijn twee laatste”, zegt hij.

“Ik ben in september 67 geworden en doe al aan competitie sinds mijn 14de. Maar nu, na 53 mooie jaren, krijgen de stress en de zenuwen me tijdens de competitie te pakken. Ik kan er plots niet meer tegen. De leeftijd, zeker? Als je dat ervaart, heb je weinig keuze: stoppen. In een discipline als trial kun je je geen foutjes door nervositeit permitteren.”

Racen op de oude ‘assepiste’

Marc woont aan de Rijselstraat, waar hij jarenlang een zaak in motorfietsen heeft gerund. KAMC Eendracht, zijn geliefde motorclub, ging in 1946 van start als onderafdeling van Ostend Motor Sport en werd officieel een zelfstandige vereniging op 25 oktober 1947. In 1997 kreeg de club de titel koninklijk en werd AMC meteen KAMC.

“In vergelijking met de gloriejaren staat de werking momenteel op een laag pitje”, bekent Marc. “Het wordt moeilijker om alles draaiend te houden. Het zou jammer zijn mocht Eendracht teloorgaan, want mijn familie is al die jaren van nabij bij de club betrokken geweest. Bij de start stond mijn grootvader Urbain De Jaeghere mee aan de wieg en ook zijn zoon Karel, mijn vader, werd bestuurslid.

“Ik blijf trainen, maar de wedstrijdstress valt nu van me af”

Helaas is papa in 1974 gestorven. Hij werd maar 47 jaar. Urbain was toen nog voorzitter en bleef dat tot hij rond 1975 werd opgevolgd door Roger Verplancke. Die gaf zijn functie in 1991 door aan de huidige voorzitter Philippe Damiens uit Egem. Hij wordt bijgestaan door secretaris Geert Carpentier uit Lichtervelde.”

“In de beginjaren van de club werd er in liefst dertien disciplines van de motorsport aan competitie gedaan, zoals speedway en racen op de oude assepiste van het Torhoutse atletiekstadion. Er had ook motorcross plaats, onder meer in het mooie domein De Warande. Nu is in onze sportafdeling enkel de behendigheidsdiscipline trial overgebleven. Voor wedstrijden in Torhout krijgen we helaas geen toelating meer. Nochtans is trial een heel onschuldige sport, die aan pakweg De Warande geen schade zou toebrengen. Ik vind het erg jammer dat zoiets daar niet mag.”

“Naast de sportafdeling hebben we ook nog onze zogenoemde toerismeafdeling met het jaarlijkse motortreffen.”

Ook broer Dirk deed aan trial

Niet alleen Marc heeft van jongs af aan trial gedaan, maar ook zijn drie jaar jongere broer Dirk. “In de jaren zeventig hebben we beiden de stedelijke sporttrofee gewonnen”, zegt Marc. “Dirk is intussen al heel lang met trial gestopt, hoewel hij er erg goed in was. In ons topjaar 1973 werd hij kampioen van België bij de juniores en was ik tweede. We waren beiden heel gedreven, maar hij was fysiek een stuk sterker.”

“Of ik de trial na al die jaren zal missen? Neen, want ik blijf nog trainen. Maar de wedstrijdstress valt nu van me af.”