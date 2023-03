Marc Coucke schenkt deelnamegeld Masked Singer aan toernooi rolstoelhockey uit Gits: “Een sport, die nog te weinig mensen kennen”

Marc Coucke schenkt het geld dat hij kreeg voor zijn deelname aan The Masked Singer als Kolonel Mops aan Flanders Cup. Dat is een rolstoelhockeywedstrijd, die georganiseerd wordt door een comité van de sportclub Gidos voor mensen met een beperking onder Dominiek Savio in Gits. Hedwige Van Steen uit Menen nam het toernooi over van de oprichter Bryan Vantornhout, die in 2020 overleed aan zijn spierziekte. “Rolstoelhockey is zoveel intenser dan mensen denken, zeker als de scheids niet kijkt.”

Het verhaal begon voor Carine Merline uit Menen toen ze samen met haar man en wat vrienden op weekend was naar Durbuy. “We hadden gereserveerd in het restaurant van Wouter Bru. Op een gegeven moment kwam ik terug van de toiletten en zag ik Marc Coucke staan aan onze tafel. Onze vrienden hadden hem verteld over de Flanders Cup en onze beide zonen, die aan hun spierziekte overleden waren.”

Kolonel Mops

“We vertelden hem dat de werkgroep van Gidos in Gits nog op zoek was naar fondsen om de wedstrijden van de Flanders Cup te kunnen livestreamen naar het buitenland”, vertelt Carine verder. “Want er komen heel wat buitenlandse teams naar België om deel te nemen en het is altijd aangenamer om dat te kunnen livestreamen online. Maar dat kost best wat geld. Rolstoelhockey in het algemeen is een dure sport, want een basis sportrolstoel kost ongeveer 15.000 euro. Dat is een gigantisch bedrag.”

“Marc vertelde ons dat hij geraakt was door ons verhaal. En gaf ons zijn contactgegevens om hem later te contacteren. Dat hebben we gedaan en hij wilde graag helpen om de Flanders Cup mee te financieren. Het was dan ook een hele verrassing voor ons toen we te horen kregen dat hij mee heeft gedaan aan The Masked Singer als Kolonel Mops en dat hij zijn deelnamegeld aan ons heeft gegeven. Dat is een heel lief en warm gebaar van hem.”

Intense sport

Het was de zoon van Carine, Bryan Vantornhout, die bijna tien jaar geleden de eerste Flanders Cup in rolstoelhockey organiseerde. “We hadden met ons team in 2013 meegedaan aan een rolstoelhockeytoernooi in het buitenland”, vertelt Hedwige Van Steen (26) uit Menen, die zelf al 11 jaar rolstoelhockey speelt. “Bryan dacht toen dat hij zelf ook zo’n toernooi kon organiseren en het is hem op een paar maanden tijd ook gelukt. Sindsdien vond het toernooi bijna ieder jaar plaats en zijn we van 6 deelnemende teams gegroeid naar 12.”

In 2020 is Bryan op 32-jarige leeftijd overleden aan zijn spierziekte. “Ik heb heel lang samen met Bryan het evenement mogen organiseren”, vertelt Hedwige. “Na zijn overlijden heb ik het een jaar zelf gedaan. Maar nu hebben we in onze sportclub Gidos een comité opgericht dat zich volledig toelegt op het jaarlijks organiseren van de Flanders Cup. Het is een hele organisatie, want bijna alle spelers hebben assistentie nodig. Daar moet ook rekening mee gehouden worden bij de verblijven. Negen jaar geleden zijn we gestart in de sportzaal van Rekkem en nu zijn we gegroeid naar de sportzaal Schiervelde in Roeselare.”

© The Flanders Cup.

Ook Carine, de mama van Bryan zit in de organisatie van de Flanders Cup. “Bryan was een heel pienter en sterk organisatorische kerel. Daarom dat hij zoiets kon doen. Met de wedstrijd wilde hij wat geld in het laatje brengen van Gidos. Zo kunnen zij personen in een rolstoel, die zelf geen sportrolstoel kunnen veroorloven helpen bij die aankoop. Samen met vrienden en familie laten we Bryan in dit evenement verder leven.”

Intense sport

Dit jaar vindt de Flanders cup plaats in Roeselare op 27 en 28 mei. “In totaal zullen er 10 teams strijden om de titel. Er komen teams speciaal vanuit Duitsland, Nederland, Denemarken, Canada, Zwitserland en Finland. Daar zitten teams tussen die op een erg hoog niveau spelen. Het is super dat zij naar België willen komen, waar deze sport nog relatief onbekend is. Ik zelf zal naast de organisatie ook meespelen. Het zal vermoeiend zijn, maar het toernooi is zo uniek en leuk dat ik het niet kan laten”, zegt Hedwige.

Voor het comité is het een doel om de sport zo bekend mogelijk te maken is. “Eigenlijk is het gewoon hockey, maar vanuit een elektrische rolstoel. De spelers die dat kunnen, houden hun eigen stick vast. Bij wie dat niet meer kan, wordt de stick op de rolstoel gemonteerd. Mensen denken van rolstoelhockey dat het misschien wat traag en voorzichtig is. Maar we racen echt wel over het veld en durven we elkaar hard te duwen, zeker als de scheidsrechter niet kijkt. Voor de mensen die misschien niet meer genoeg kracht hebben, is het tactisch spel heel belangrijk. Je moet als team echt goed kunnen samenwerken en dat maakt het juist zo leuk”, glundert Hedwige.