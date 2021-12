Marc Claeys (69) uit Sint-Baafs-Vijve fietst in 2022 voor het goede doel: “Als 70-jarige ben je nog niet afgeschreven”

De kerstperiode is een tijd van goede voornemens. Dat is ook Marc Claeys uit het Kraaienhof niet ontgaan. De 69-jarige wielertoerist wil veel geld inzamelen voor het Kinderkankerfonds door te fietsen. “Mensen kunnen tegen een vergoeding raden hoeveel kilometer ik gereden zal hebben op 30 november 2022”, legt Marc uit hoe hij geld inzamelt.

Marc Claeys is al van kleins af een echte sportieveling. Als kind voetbalde hij bij het toenmalige SV Waregem. Later speelde hij minivoetbal en liefhebbersvoetbal. Op zijn 38ste hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak en stapte hij in een wielertoeristenclub. “Voor mij was het moeilijkste om te stoppen met voetballen op 38-jarige leeftijd. Een leven zonder sport is niets voor mij. Ik blijf graag fit en sloot me door mijn schoonbroer aan bij De Vijfse Trappers in Sint-Eloois-Vijve”, vertelt hij.

Uitdaging

Nu Marc in maart 2022 70 wordt, daagt hij zichzelf uit. Van 1 december 2021 tot 30 november 2022 zamelt Marc geld in voor het Kinderkankerfonds. “Elk jaar moet ik me voorbereiden op het nieuwe wielerseizoen. Wielertoeristenclub Vijve Sportief houdt er met de jonge gasten een goed tempo op na. Ik wil hen graag nog enkele jaren bijbenen, maar daarvoor heb ik een doel nodig”, legt hij uit.

Daarom fietst Marc geld bijeen voor het goede doel. “In de familie zijn er enkele mensen die kanker gehad hebben. Ik ken ook een kind dat getroffen werd door de ziekte. Mijn kleindochter Beau Byttebier neemt deel aan Miss België en zamelt daar ook geld in voor het Kinderkankerfonds. De puzzelstukjes vielen in elkaar. De uitdaging is dus drieledig: geld inzamelen voor het goede doel, mijn kleindochter steunen en zelf een goeie conditie opbouwen.”

Iedereen kan op de website www.marco70.be voor een minimumbedrag van 5 euro raden hoeveel kilometer Marc in die periode zal rijden. Al dat geld gaat integraal naar het Kinderkankerfonds. Momenteel heeft Marc al 58 euro ingezameld. Maar hij weet hoe hij dat bedrag de hoogte wil injagen.

Straffe prijzen

“Ik zal uitpakken met straffe prijzen voor de winnaars. Zo heb ik al enkele tickets voor Zulte Waregem en heb ik contact met Club Brugge. Ik hoop dat de voetbalclubs hun duit in het zakje willen doen voor het goede doel. Daarnaast wil ik ook uitpakken met gesigneerde wielertruitjes. Ik hoop Wout van Aert en Mathieu van der Poel te kunnen strikken.”

Marc is intussen al begonnen aan zijn uitdaging en volgt een strikt trainingsschema. Hij wil laten zien dat een 70-jarige niet afgeschreven is en nog altijd meekan met de jonge gasten. “Vorig jaar fietste ik 7.000 kilometer. Ik ga ervan uit dat dat aantal dit jaar nog meer zal zijn. Voetbalploegen die me steunen, zal ik persoonlijk met de fiets gaan bedanken. Stel je voor dat ik naar Eupen moet fietsen”, lacht hij tot slot.

(NV)