Marc (60) en Linda (50) speelden alles kwijt na brand en worden sindsdien achtervolgd door pech: “Ons leven is nu een hel”

Marc Haverals en Linda Vanthournout werden in september 2020 geconfronteerd met een allesverwoestende brand in hun telecomwinkel in Lombardsijde. Enkele maanden later namen inbrekers vijf telegeleide helikopters mee uit de enige plaats die gevrijwaard was gebleven. Ondertussen blijft pech het koppel achtervolgen. “Sinds de brand worden we achtervolgd door ongeluk”, klinkt het bij Marc.

Marc en Linda speelden hun hele hebben en houden kwijt na een allesverwoestende brand in hun telecomwinkel Spidex in de Lombardsijdelaan. Het koppel woonde naast de winkel en ook dat gedeelte brandde volledig uit. “We hadden letterlijk niets meer”, vertelt Marc.

“Daarnaast verloren we ook onze huisdieren, een hond en onze katten, in de brand. Ook de herinneringen die we er bewaarden – denk maar aan fotoboeken en andere persoonlijk spullen – zijn we kwijt. Daarnaast ook nog een postzegelverzameling, Kuifjebeelden, enzovoort. Goed voor een klein fortuin.”

Inbraak van duizenden euro’s

Het koppel ging door een hel, maar besloot niet bij de pakken te blijven zitten. Zo’n honderd meter verder, in een hoekpand, heropenden ze hun winkel. “Heel klein, maar we moesten wel als kleine zelfstandigen”, vervolgt Marc.

“Zo’n acht maanden na de brand kregen we te kampen met inbrekers. Ze gingen lopen met vijf telegeleide helikopters, goed voor enkele duizenden euro’s. Die helikopters lagen opgeslagen in het enige wat gevrijwaard was gebleven bij de brand: de garage.”

Boete wegens verwaarlozing

Ondertussen staat het uitgebrande pand er nog steeds verkommerd bij. “Ik moet nu een boete betalen aan de gemeente wegens verwaarlozing van het pand”, legt Haverals uit. “Die bedraagt 8.000 euro. Dat komt omdat het pand tot op vandaag nog steeds leeg staat en niet heropgebouwd werd. Ik heb eind vorig jaar een compromis getekend met een bouwpromotor. Er komen appartementen in de plaats.”

“Ik moest al vier keer naar de vrederechter voor het uitgebrande pand”

“Daarnaast heb ik mijn huis verkocht aan dezelfde investeerder. Door een storm was daar wat schade aan en omdat ik die ook niet heb hersteld, moet ik nog eens 2.500 euro ophoesten. Waarom zou ik die kosten maken als die verkocht werd? Alleen moet ik wachten tot de bouwvergunning rond is alvorens mijn geld te kunnen krijgen. Zo lang blijft het van mij en ben ik in principe verantwoordelijk.”

Instortingsgevaar

Marc staat naar eigen zeggen op met de miserie en gaat ermee slapen. “Ik moest al vier keer naar de vrederechter voor het uitgebrande pand: onder andere omdat de buren waterschade hadden omdat iemand het water niet had afgesloten na de brand. Na de brand moest ik de trapgeveltjes laten afbreken wegens instortingsgevaar. Ook dat kostte me drieduizend euro.

“Na de brand is ons leven een hel geworden. Ik deed kort na de brand een coronair spasme (kortdurende pijn in de hartstreek dat voorkomt wanneer het hart belast wordt, red.). Ik hoop vooral dat alles nu eens mag stoppen”, aldus de man.

Toen we de bevoegde schepen de vraag stelden hoe de vork precies in de steel zit, kregen we goed nieuws uit het kamp van schepen Dirk Gilliaert (CD&V). “Ondertussen kregen we bepaalde elementen via de raadsman van meneer Haverals”, vertelt de schepen. “Die elementen wijzen uit dat er kans is dat er een vrijstelling toegepast kan worden op de taxatie. Dat moet echter nog goedgekeurd worden op het college, maar de nieuwe elementen voldoen aan de criteria.”