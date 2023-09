Marathon: acht uur aan een stuk Kingen in De Stokerie

Volgende week zaterdag organiseren vier kaartvrienden een marathon Kingen. Acht uur zit men rond de kaarttafel.

Vier vrienden, Paul Goussaert, David Stove, Paul Verschuere en Tim Verthe komen zowat wekelijks samen om een kaartje te leggen. Dit doen ze in De Stokerie in de Otegemstraat. Waar ze eerst nog manillen speelden, werd na een tijdje overgestapt op Kingen. Dit viel duidelijk een stuk beter in de smaak.

Warm maken

Nu spelen ze enkel nog Kingen en willen ze nog andere mensen warm krijgen voor dit kaartspel. Daarom organiseren ze op zaterdag 9 september 8 uur Kingen. “In Deerlijk organiseerde men in maart 12 uur Kingen. We vonden dit een toffe activiteit en willen dit ook wel eens in Zwevegem proberen, al kiezen wij voor slechts acht uur in plaats van twaalf. We kregen meteen de medewerking van Fabienne Devos van De Stokerie, zodat de locatie van ons evenement ook al geen probleem meer was”, vertelt Paul Verschuere.

Prijzenpot

Het gebeuren staat open voor elke kaart- of Kingliefhebber. “Op zaterdag 9 september beginnen we om 9 uur. Er worden vijf dubbele spelen gespeeld met een prijzenpot van meer dan 600 euro. Uiteraard weten we na zo’n 8 uur kaarten wie de winnaar is”, zegt Tim Verthe. Deelnemen kost 35 euro. Daarvoor krijgt men acht uur kaartplezier, drie drankjes, ‘s middags broodjes en ’s avonds frietjes en vlees naar hartenlust. (GV)

Voor alle info en inschrijvingen kan je mailen naar het e-mailadres kingerie@hotmail.com of kun je een bezoekje brengen aan De Stokerie, gelegen langs de Otegemstraat 269 in Zwevegem.