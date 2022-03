Maranshof in Torhout heropent als sfeercafé met livemuziek

Na een periode van leegstand gaat de horecazaak Maranshof in de Ieperse Heerweg in Torhout, niet ver van de kinderboerderij, straks weer open. Als een sfeercafé met geregeld livemuziek, gebracht door Vlaamse en Nederlandse charmezangers. En met vooraan een groot terras voor de vele fietsers die er een ritje maken.

Café Maranshof wordt verhuurd door Carine de Soete uit Gits, die het pand bezit. Ze is de weduwe van Rik Depuydt, het icoon uit de drafsport. Rik is, na ziekte, in mei 2020 veel te vroeg gestorven.

Plafond niet meer in het rood geschilderd

De nieuwe uitbaters zijn Jos Hannes (60) en zijn vrouw Anousch Ansaelens (45) uit Brugge, de stad waar ze al twee horecazaken runnen, beide nabij de Gentpoort: enerzijds het volkscafé De Poarte en anderzijds het praatcafé Puerta Noché. En nu komt daar dus het Torhoutse Maranshof bij.

Jos, oorspronkelijk uit Turnhout afkomstig, is al zo’n 40 jaar gepokt en gemazeld in de horecasector. Hij heeft in het Antwerpse diverse zaken gerund, van een dancing tot een resem cafés en een frietzaak. In Brugge, waar hij intussen 17 jaar woont, heeft hij de liefde gevonden bij Anouschka Ansaelens, door zowat iedereen Anousch genoemd. Zij weet maar al te goed hoe je in een café aan klantenbinding doet. De twee Brugse zaken gaan al om 20 uur dicht en dus zal ze nadien in de weekends naar het Maranshof afzakken om er ‘s avonds haar man voor de bediening bij te staan.

“Dit is in mijn leven om en bij de tiende zaak die ik opstart”, zegt Jos Hannes niet zonder trots.

Om de twee weken zullen er charmezangers optreden

Maranshof stond al een hele periode leeg en is ooit een nacht- en zelfs een tijdje een rendez-vouscafé geweest, maar daarvan is nu geen sprake meer. “Het wordt een authentiek sfeercafé”, aldus Jos. “Een terugkeer naar de goede oude tijd. Gericht op iedereen, maar toch vooral op de 40-plussers en de senioren die van de muziek van charmezangers houden. Om de twee weken zal er zo’n artiest live in het weekend komen optreden. Dat kan ‘s avonds zijn, maar net zo goed in de namiddag. Ik hoop het volledig heropgefriste café al vanaf half april te kunnen opstarten, maar de officiële opening heeft pas op zaterdag 4 juni plaats. Vanaf dan staan er optredens op de affiche. Er liggen al Vlaamse en Nederlandse artiesten vast, zoals Stefan Edwards, Zanger Fons, Shaky Shane, het duo Elie & Catyana en Miss Zarina.”

Vijf dagen per week open

Sfeercafé Maranshof zal vijf dagen in de week open zijn: op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Zeker in de zomer al vanaf de namiddag voor de voorbijrijdende fietsers en in principe altijd tot ’s avonds laat. Alle dranken zullen verkrijgbaar zijn, net als eenvoudige snacks. Het gebouw en het interieur worden grondig opgeknapt, werkzaamheden die wellicht nog ongeveer een maand zullen duren. Uitbater Jos Hannes, die van aanpakken weet, heeft het geheel zelf opgefrist.

“Alles was hier verduiveld in het rood geschilderd, zelfs het plafond”, sakkert hij. “Intussen hebben we met stijlvol behang en verf in lichte kleuren voor een ware metamorfose gezorgd. Vooraan komt er nog een groot terras.”

Geen boenke-boenkemuziek in het café

Jos heeft lang keyboard gespeeld en heeft heimwee naar de muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Vooral naar de hits en de meezingers van toen. “Naast de tweewekelijkse live optredens door zangers, zal ik ook vaak een dj naar het café uitnodigen om de liedjes uit de goede oude tijd te draaien”, zegt hij. “Ik wil een sfeer creëren waarin mensen die wat ouder zijn, zich evengoed thuisvoelen. Het wordt dus zeker geen boenke-boenkemuziek. De landelijke omgeving van het café is niet dichtbevolkt, maar de buren hoeven zich sowieso geen zorgen te maken: ze zullen niet midden in de nacht door dreunende bassen opgeschrikt worden. Alles wordt trouwens prima geïsoleerd.”