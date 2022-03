Mantelzorgcafé regio Oostkust schiet succesvol uit de startblokken in Westkapelle

De polyvalente ruimte van de, na een brand gerenoveerde St.-Niklaaskerk in Westkapelle vormde het magnifieke decor voor het eerste mantelzorgcafé in de regio Oostkust.

Mantelzorgers uit Blankenberge, De Haan, Damme, Zuienkerke en Knokke-Heist kregen er een woordje uitleg over het statuut van mantelzorger en de rechten die een mantelzorger heeft. Na het formele gedeelte was er ruim de tijd om, met een hapje en een drankje, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Dankbaar

Zoals een deelnemer het treffend verwoordde: “Zorgen voor iemand is vaak dankbaar, maar soms ook wel zwaar.”

“Daarom doet het goed om eens je verhaal kwijt te kunnen aan iemand die in dezelfde situatie zit. Dankzij dergelijke initiatieven merk je dat je niet alleen bent en dat iedereen het wel eens moeilijk heeft of met vragen worstelt.”

Trefpunt

Deze maandelijkse mantelzorgcafés, telkens in een van de deelnemende gemeenten, zijn een trefpunt voor de mantelzorgers uit de regio. Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die nu of vroeger, kort- of langdurig zorg draagt voor iemand. Het volgende mantelzorgcafé focust op “thuiszorg & wonen” en vindt plaats in Zuienkerke op 21 april van 14 tot 16 uur in De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96.