Manpreet Kaur Aujla van Indian Tasty Food: “Ik spreek algemeen Nederlands én dialect”

Manpreet staat positief in het leven. De jongedame van 20 jaar werkt in het Indiase familierestaurant Indian Tasty Food in de Ardooisesteenweg. Ze is er kelner, maar helpt ook graag een handje in de keuken met de Indiase chef. Een gesprek met een jongedame met pit.

Jij bent een nieuwe Roeselarenaar, want je hebt een groot deel van je leven in India doorgebracht?

Manpreet: “Ik ben inderdaad in de provincie Punjab in India geboren en ben er ook opgegroeid bij mijn grootouders. Mijn ouders woonden en werkten in een fabriek op het Griekse Kreta en in de vakanties reisde ik naar daar. Toen ik 13 was, ben ik definitief naar Kreta verhuisd en een jaar later zijn we allemaal naar België gekomen. We hebben eerst in Oostende en daarna Ardooie gewoond en een paar maanden geleden hebben mijn ouders dit restaurant geopend en wonen we in een huis achter de zaak.”

Horeca zat al vroeg in je bloed?

“Nadat ik een tijdje in VISO school heb gelopen, ben ik overgeschakeld naar het Centrum Leren Werken en heb ik de optie restaurant gekozen. Dat was echt wel mijn ding. Ik was van mijn 15de trouwens al actief als jobstudent in restaurant La Basque op de Oostendse zeedijk. Ik vond dat zo ongelooflijk leuk dat ik toen al de beslissing had genomen om voort te doen in de horeca.”

Op een bepaald ogenblik kwam je in de Roeselaarse horeca terecht?

“Ik ben in La Basque blijven werken tot een jaar geleden. Toen heb ik beslist om mijn studies ‘kelner’ af te werken en heb ik ook enkele maanden bij Mister Spaghetti gewerkt. Ik heb daar heel veel bijgeleerd op het vlak van sauzen maken en combineren met gerechten. Ik was een snelle leerling en vond het een zeer leuke ervaring. Manager Felipe is trouwens een superkerel en hij slaagde er altijd in om mij te motiveren en mijn limieten te verleggen. Hij is al eens komen eten in Indian Tasty Food en nu en dan springt hij gewoon eens binnen om te vragen hoe het gaat en om me een beetje advies te geven.”

Want je werkt ondertussen een half jaar in je eigen zaak?

“Neen, niet ‘mijn’ eigen zaak, de zaak van mijn ouders: onze zaak. Indian Tasty food is een familiezaak en zal dat altijd blijven.”

De Indiase keuken staat bekend als een specerijrijke en vaak pikante keuken. Hier ook?

“Neen, onze Indiase chef kookt op ‘westerse’ Indiase wijze en zeker niet zo pikant als normaal in India gebeurt. Het moet lekker blijven voor onze klanten in Roeselare en het mag zeker niet de bedoeling zijn dat ze maar één keer over de vloer komen en dan wegblijven omdat het te pikant is. Maar wie echt pikant wil eten, kan dat bij ons natuurlijk ook.”

“Indian Tasty Food is perfect voor Roeselare”

Ben je het ondertussen al gewoon in Roeselare?

“Maar natuurlijk! En mag ik meteen van de gelegenheid gebruikmaken om te zeggen dat ik perfect Nederlands én dialect praat. (lacht) Ik heb gehoord dat sommige mensen bang zijn om binnen te komen omdat ze denken dat ik enkel Engels spreek. Ik heb mijn West-Vlaams geleerd in Oostende. De eerste keer dat iemand daar vertelde dat hij in ‘Brèninge’ woonde, zocht ik het op op een kaart maar ondertussen weet ik ook alles over stuutjes en een botle. Alhoewel ik in Roeselare moet zeggen een floschke.” (giert het uit)

Geniet jullie restaurant trouwens al een beetje bekendheid in onze stad?

“Dat begint te komen. Indian Tasty Food is niet te klein, niet te groot. Het is eigenlijk perfect om te starten in deze stad: een relatief klein restaurant in een relatief kleine stad. Misschien kan ik ooit een groter restaurant beginnen op de zeedijk van Oostende maar dat zijn toekomstdromen.”

Hoe zijn de Batjes eigenlijk verlopen?

“Op zaterdag was het zeer goed en mochten we veel klanten verwelkomen. Er zaten ook veel klanten op het terras en dat lokt altijd nog meer mensen. Op zondag was het minder: er was ook niemand om te zingen voor onze deur en dat liet zich voelen. Het zijn dus Batjes geweest met gemengde gevoelens. Maar dit belangrijke Roeselaarse evenement zorgt er toch voor dat we beter bekend geraken in deze stad.”

En de zaak is gevestigd in een nieuw aangelegd deel van de stad: de Ardooisesteenweg is een mooie toegangsweg naar de stad geworden?

“Absoluut, maar het komt er nu op aan om die toegangsweg mooi en proper te houden en daar moet iedereen aan meehelpen. Ik zie hier zeer dikwijls een ‘mooimaker’ afval en sigarettenpeuken opruimen tussen de gras- en plantenperken. Hoedje af voor die mens maar eigenlijk zou dat niet nodig mogen zijn. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar afval.”

Is de burgemeester al komen eten bij jullie?

“Neen, ik heb onze burgemeester al een paar keer ontmoet maar we hebben nog niet mogen koken voor hem. Maar hij heeft beloofd dat dit zal gebeuren. En natuurlijk zal ik hem vragen hoe pikant hij zijn eten wenst. De klant is altijd koning en al zeker onze burgemeester.” (lacht)