Manou krijgt dag van haar leven van Make A Wish

De 13-jarige Manou uit Ardooie beleefde vrijdag de namiddag van haar leven. Manou lijdt aan een levensbedreigende ziekte en dankzij het team van Make A Wish kon ze haar droom in vervulling laten gaan.

“Drie teamleden van Make A Wish zijn enkele keren op bezoek gekomen bij mij thuis om te luisteren welke wens ik graag in vervulling zag gaan”, vertelt Manou. “Omdat ik enorm veel van dansen en muziek hou, twijfelde ik geen ogenblik en vroeg ik om een Tomorrowlandfestival te organiseren. Lien, Patricia en Kevin hebben zich uit de naad gewerkt om er een onvergetelijke happening van te maken. Ik werd naar Meulebeke gevoerd in een nagelnieuwe Ferrari. Bij aankomst in de prachtig versierde tent van de Koorddanser stonden 100 mensen mij op te wachten, familie, kennissen en schoolvrienden. Er was een DJ aanwezig, we konden genieten van een chocoladefontein, een ijsjestruck en een foodtruck met frietjes en hamburgers. ‘s Avonds was er nog een verrassingsact met goochelaar Jonas. Het was volop genieten voor mij! Dankjewel aan iedereen die gezorgd heeft voor dit onvergetelijk moment.”