Mannen niet toegelaten op 10 juni voor Ladies Night 2.0

Op 10 juni gaat een volledig vernieuwde Ladies Night 2.0 door. Plaats van het gebeuren is de polyvalente zaal De Klokkenput.

De gemeente Ichtegem organiseert dan voor het eerst in haar geschiedenis in samenwerking met MIVOS, het midden West-Vlaams Overleg voor de Sport een happening voor dames vanaf 15 jaar. De organisatoren verwachten toch wel een 300-tal vrouwen.

Programma

“Het programma is een balans tussen sport en ontspanning”, legt schepen van Sport Tina Ledaine uit. “Er is een gemeenschappelijke opwarming door zumbalegende Mychal Langenus waarna de deelneemsters kunnen kiezen uit drie laagdrempelige sportinitiaties van telkens 30 minuten. Daarvoor zijn voldoende gekwalificeerde lesgevers voorzien. Na het sporten kunnen de sportieve dames genieten van een Italiaans buffet. Er is ook nog een sportieve verrassingsact. Voor de muzikale omlijsting zorgt de muziekband De toâpe geraapte.”

“De deelneemsters kunnen kiezen tussen 10 verschillende sporten”, vult sportfunctionaris Martien Vanoverbeke aan. “Er is Zumba, Fun Dance, Pound, Spinning, StepAërobics, Pilates, Bootcamp, Swissjump, strong-nation en boksen. Dames die meer informatie willen over een of meerdere sporten kunnen terecht bij een infostand. Daar komen ze te weten waar in Ichtegem of in welke van de MIVOS gemeenten je terecht kan om de sport of dans blijvend te beoefenen. Voor mama’s die dat willen is er ook tot 20 uur kinderopvang voorzien. Dames die met de fiets komen krijgen gratis een herbruikbare drinkfles. Verenigingen met het grootst aantal deelnemers krijgen unieke T-shirts.” (RI)

Deelnemen kost 22 euro, hierin zijn drie sessies sport inbegrepen, een aperitief, Italiaans buffet à volonté, dessertje, koffie en water en verzekering. Inschrijven kan enkel vooraf en tot en met 7 juni 2022 via webshopichtegem.recreatex.be.