Mandel United schenkt voetbaloutfits aan Oekraïens gezin; maar die moeten eerst in Keulen geraken

Bij Mandel United hebben ze het hart op de juiste plaats zitten. Drie spelertjes die met hun ouders na hun vlucht uit Oekraïne in Izegem terechtkwamen, maken nu deel uit van de jeugdwerking. Mandel zorgde ook voor een pakket aan sportkledij dat nu opgestuurd kan worden naar het land in oorlog. “Maar we zoeken nog iemand die de dozen naar Keulen kan brengen brengen”, zegt mama Olena. “Van daaruit hebben we en vrijwilliger die ze kan mee doen naar Oekraïne.”

De jeugd van Mandel United heeft nieuwe truitjes. De oude wedstrijdstellen, die nog prima dienst kunnen doen, werden nu geschonken aan Dmytro en Olena Kharmalov. Het gezin met drie zonen Nykyta (14), Yaroslav (10) en Ivan (9) verblijft sinds maart vorig jaar in een appartement in de Roeselaarsestraat in Izegem. De twee jongste kinderen volgen ietwat verderop les in de Heilig Hartschool, Nykyta studeert economie aan het Klein Seminarie in Roeselare. De oudste spreekt ook al meer dan behoorlijk Nederlands en is de tolk van het gezin. “Mijn man en ik volgen ook Nederlandse les, we hebben nu net examen gehad van het eerste deel. Makkelijk is het niet, maar we trachten ons toch verstaanbaar te maken. Want dat is ook nodig als we straks aan de slag willen gaan.”

Zieke oma nog in Kiev

Uiteraard heeft het gezin het nog steeds moeilijk met de situatie, temeer ook de mama van Olena achter gebleven is in Oekraïne. “Ze heeft ook kanker en zag het niet zitten om er alles achter te laten en met ons mee te komen. Maar ze woont er op de 18de verdieping van een flatgebouw. Er is geen elektriciteit, dus werkt de lift niet, er is geen licht, je kunt niet koken… Het zijn er harde tijden.”

“Een van de trainers van onze jongens vecht nu mee aan het front”

Maar Mandel United zorgde voor een positieve noot. Door de schenking van het voetbalmateriaal, kan het gezin bij Nyka Kiev, de ploeg waar de drie zoons normaal voetballen, toch wat soelaas bieden aan de jongeren die er zijn achter gebleven. “We zijn er natuurlijk heel blij mee, zo kunnen we de ploeggenoten van onze jongens ook heel wat trainingsmateriaal bieden. Een van de trainers van de jongens zit aan het front. Die is mee gaan vechten. Maar de trainer van Nykyta zorgt wel dat alles op de juiste plaats komt.”

Chauffeur gezocht

Olena en Dmytro gaan nu wel nog op zoek naar iemand die de dozen naar Keulen kan brengen, van daaruit hebben ze een vrijwilliger die de spullen kan meenemen naar Kiev. “Die dozen opsturen kost meer dan 200 euro, dat kunnen we niet betalen. Maar mocht iemand naar Keulen moeten, dan kunnen ze via die weg op de juiste bestemming geraken.”

Ondertussen doen de drie jongens het heel goed in de jeugdwerking van Mandel United. “Ze zijn eerder bedeesde kinderen, maar ze kunnen alle drie zeer goed voetballen”, benadrukt ATVJO Filip Defour.