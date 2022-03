Mandel United laat drie Oekraïense jeugdspelers meetrainen en ondersteunt hen ook materieel

Mandel United heeft zich ontfermd over drie Oekraïense jeugdvoetballers die sinds kort in Izegem wonen. Ze mogen gratis meetrainen met de club en Mandel gaat ook mee op zoek naar het nodige (trainings)materiaal voor de drie jonge snaken.

Sinds vijf dagen verblijft het gezin van Dima en Lena Harlamov in de Roeselaarsestraat in Izegem. Het gezin met drie zonen, Nikita (13), Jaroslav (10) en Ivan (8), is op de vlucht voor het geweld in hun thuisland. Ze wonen vlakbij hoofdstad Kiev. Oudste zoon Nikita spreekt een aardig mondje Engels en treedt op als tolk voor het gezin. “We hebben gezien wat er allemaal is aangericht bij ons,” klinkt het bij de bedeesde jongeman. “Het is er verschrikkelijk.”

Het was de Izegemse Larissa die hielp zoeken naar een onderkomen en dat werd ter beschikking gesteld door een andere Oekraïense vriendin. “Dima en Lena zijn vrienden van mijn zus, maar ook ik ken hen goed. We zijn er met de kinderen nog op bezoek geweest. Sinds een 15-tal jaar wonen ze nu in de buurt van Kiev, maar eigenlijk zijn ze ook afkomstig van Donbass,” verklaart ze haar band met het gezin. Donbass is het Russisch voor het Donetsbekken, de regio in het oosten van Oekraïne. “Wij spreken eigenlijk Russisch, net als Dima en Lena en iedereen die in die streek opgroeide. De kinderen leren op school Oekraïens, Russisch is er nu verboden.”

Materiaal welkom

Larissa is de mama van topturners Nicola en Glen Cuyle en via trainer Günther Couckhuyt, die ook conciërge is op het sportstadion, werd de link gelegd met Mandel United. “Zondag waren ze hier al rond het veld aan het wandelen, we hebben die mensen aangesproken en maandagavond hebben de jongens al voor een eerste keer mee getraind. We deden ook een oproep onder de ouders om wat materiaal in te zamelen. Voetbalschoenen en trainingskledij komen nu vlot binnen, maar dat mag verder naar hier gebracht worden”, zegt jeugdsecretaris Stefaan Vandorpe.

Het gezin van Dima en Lena Harlamov is blij dat hun zonen Nikita, Ivan en Jaroslav hun sportieve ei kwijt kunnen bij Mandel United.

De drie jonge spelers mochten dus al meetrainen met respectievelijk de U14, U11 en U9. “Voetbal Vlaanderen maakt het al mogelijk om het papierwerk van die jongens snel in orde te krijgen. Voorlopig spelen ze nog geen officiële matchen, maar ze kunnen toch al trainen. De oudste jongen trainde in zijn thuisland zes keer per week, het schijnt een talent te zijn.”

Nikita bevestigt. “Ik speelde er net als mijn broers bij Nika Kiev en we zijn uiteraard blij dat we hier nu kunnen voetballen. Naar school gaan is er nog niet bij”, verklapt hij. Dat zal in de komende dagen een oplossing moeten krijgen.