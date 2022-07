Manager Brice Terrijn over één jaar Parkhotel Waregem: “Voor succes heb je soms ook wat geluk nodig”

Hij leerde het vak in de Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem, vandaag is Brice Terrijn Food and Beverage Manager van het Parkhotel in Kortrijk én Waregem. Dat laatste bestaat in september één jaar, en het is een goed jaar geweest – maar het kan natuurlijk nog beter: “We willen een plek zijn die aantrekkelijk is voor alle Waregemnaars.”

In (voormalig sterren)restaurant en hotel Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem begon Brice Terrijn (36) bijna twintig jaar geleden onderaan de ladder, tot hij als maître d’hôtel een van de figuren achter het succes werd. Nu mag hij het bewijzen in Parkhotel Waregem.

Wanneer was het voor je duidelijk dat je een carrière zou uitbouwen in deze sector?

“Als kind al had ik dat idee. Mijn vader runde jarenlang de traiteurzaak L’Artichaut in Stasegem en ik hield van die hele sfeer daarrond. Toen ik een jaar of veertien was, mocht ik opdienen op privéfeestjes. Toch leerde ik de horeca pas goed kennen bij Auberge du Pêcheur, waar ik zowat alles gedaan heb vooraleer ik maître d’hôtel werd. In die hoedanigheid heb ik zeker vijfhonderd trouwfeesten georganiseerd.”

De eigenaars van Parkhotel Kortrijk en Waregem spelen je uit als het gezicht van beide horecazaken, maar wat houdt je job precies in?

“Officieel heb ik de functie van Food and Beverage Manager: ik ben verantwoordelijk voor de bar, het restaurant, de roomservice, enzovoort. Al voel ik me niet te goed om een dampkap schoon te maken of de koelkast uit te kuisen. Overigens wil ik graag de andere mensen van het team vermelden, want ik doe dit niet alleen. Zo volgt mijn collega en CEO Sabrina Hollebeke alles op in verband met het hotel en de contracten. En Kristof Mooren is zowat mijn verlengstuk als ik in de andere zaak aan de slag ben.”

Parkhotel Waregem doet het – met zijn topligging aan de Zuiderlaan – prima. Zal de champagne knallen bij de eerste verjaardag, in september?

“Dat moeten we nog bekijken, maar dat we tevreden zijn met een bezettingsgraad van 70 tot 90 procent tijdens de week is wel duidelijk. We wisten dat er in Waregem veel potentieel was, door de vele bedrijven die hier gevestigd zijn. Ook Waregem Expo zorgt voor veel klanten. In de weekends is het rustiger. Dan zijn onze 72 kamers voor dertig tot zestig procent gevuld.”

Om het hotel binnen te komen moet je bij wijze van spreken voorlopig een bouwwerf trotseren. Hebben jullie zelf nog bouwplannen?

“Ja, want tegen de zomer van 2023 willen we dat ons terras aan de zijkant van het hotel, met uitzicht op het stadion van Zulte Waregem, helemaal is afgewerkt. Dan zal er plaats zijn voor een 150-tal bezoekers. We mikken daarbij dan ook op sportfans die naar het voetbal komen kijken. We gaan er dan voor zorgen dat het hier sfeervol wordt, met een dj die iedereen in de gepaste stemming brengt. We zijn een hotel maar willen ook een plek zijn die aantrekkelijk is voor Waregemnaars en iedereen die iets wil komen eten of drinken. In die zin is ook onze gastrobar Zaborov uitgebouwd. Daar serveren we comfort food en laten ons daarbij vooral inspireren door de Aziatische en de Italiaanse keuken.”

Voor een pr-stunt van formaat hebben jullie in maart gezorgd, door toprenner Tadei Pogacar binnen te halen. Jouw werk?

“Ik heb ervoor gezorgd dat UAE Team Emirates naar het Parkhotel kwam in de periode van de voorjaarsklassiekers, maar toen was er nog geen sprake van dat Pogacar zou meerijden. Hij besliste dat later. Soms heb je voor een succes ook enig geluk nodig.”

Heb je dan zulke goede contacten in het wielermilieu?

“Ik vind mijn weg in dat wereldje, en dat komt omdat ik daarmee al bezig was in Auberge du Pêcheur, waar ook vaak wielerploegen neerstreken. Op die manier leerde ik de voormalige renner en ploegleider Allan Peiper kennen. Via hem kwam ik in contact met Fabio Baldato, die nu ploegleider is bij UAE Team Emirates.”

Parkhotel Kortrijk is al sedert jaar en dag populair bij wielerteams en Belgische voetbalclubs. Moet dat hier ook een traditie worden?

“Ik vraag niet liever. Volgend jaar moeten we er nog beter in slagen om terzelfder tijd twee wielerteams te huisvesten. Dan nemen we ook de benedenverdieping van de nieuwe woontoren naast het hotel in gebruik en zijn we daarvoor ten volle gewapend.”

Tot slot: je bent afkomstig van Stasegem en woont in Rumbeke, maar zeg eens wat je connectie is met Waregem?

“Ik kwam hier vroeger geregeld iets drinken in Markt 28. Voorts heb ik de voorbije tien jaar zelden of nooit Waregem Koerse gemist. Misschien kan ik er dit jaar na de middag even gaan rondneuzen – maar vanaf 17 uur gaan we zelf open en zetten we een dj in!” (Freddy Vermoere)