Man raakt klem tussen stoelen van tramhalte aan Kaai van Nieuwpoort

Vreemde oproep voor de brandweer van Nieuwpoort woensdagavond. Ze kregen een oproep om een man te bevrijden die geklemd zat. Het bleek om een dronken man te gaan die klem zat tussen de stoelen van de tramhalte en zich daarbij verwondde.

De oproep kwam woensdagavond rond 20 uur binnen. Omstaanders hadden een man opgemerkt aan tramhalte Nieuwpoort-Stad op de Kaai die om hulp vroeg. De man bleek klem te zitten tussen de stoelen van de tramhalte en raakte daar niet uit. Ook de omstaanders konden hem niet helpen. Dus werd de brandweer opgeroepen om hem te bevrijden.

Bij hun aankomst was de man net zelf losgeraakt maar daarbij bleek hij ten val te zijn gekomen en liep hij daarbij verwondingen op. Hij was ook dronken en kon zo niet op straat blijven. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse om de man naar het ziekenhuis te brengen voor verzorging. Ook de politie reed mee om hem dan te verhoren. Of hij daarna zijn roes mocht uitslapen in de cel is niet duidelijk. (JH)