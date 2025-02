Man met psychische problemen klimt op dak van appartement en komt pas na urenlang kat- en muisspel met politie naar beneden

Een man met psychische problemen is zondagvoormiddag naar het ziekenhuis gebracht na een drie uur durend kat- en muisspel met de politie in Izegem. De man woonde op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw vlak naast de Proxy Delhaize op de Grote Markt, maar moest zaterdag zijn appartement verlaten. Zondag brak hij er opnieuw in en klom hij zelfs op het dak.

Rond 9 uur trokken de hulpdiensten richting de Grote Markt van Izegem om een persoon van het dak te halen. Al snel werd duidelijk dat het om een bijzondere situatie ging, vlak naast de Proxy Delhaize. De man – die als geestesgestoord wordt omschreven – werd zaterdagavond door de politie uit zijn appartement gezet. Het was namelijk niet meer bewoonbaar.

“Zondagochtend brak hij er opnieuw in”, bevestigt woordvoerder Carl Vyncke van Politiezone RIHO. “Nadien ging hij op het dak gaan staan.” Wat volgde was een urenlang kat- en muisspel met de hulpdiensten. Omstaanders meldden dat de man zich agressief gedroeg, zo zou er heel wat glas gesneuveld zijn in het appartement.

RED-team

Agenten, brandweerlieden en leden van het gespecialiseerde RED-team stonden paraat en liepen plots naar de achterkant van het gebouw, toen de man het op de daken op een lopen zette. Uiteindelijk werd hij even later ingerekend.

“Na bijna drie uur inpraten kwam de man naar beneden”, zegt Vyncke. “Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en staat mogelijk voor een gedwongen opname, maar daarover is nog niets beslist. De procureur werd alvast verwittigd.” De Grote Markt was rond 12 uur opnieuw vrij.