Man die op Hendrikaplein in Nieuwpoort door politie wilde neergeschoten worden naar rechter doorverwezen

Een 33-jarige man die afgelopen zomer het Hendrikaplein in Nieuwpoort in rep en roer zette omdat hij wilde neergeschoten worden door de politie wordt niet geïnterneerd. De raadkamer in Veurne heeft de man doorverwezen naar de correctionele rechter.

Op 3 juli ontstond er flinke opschudding op het Hendrikaplein in Nieuwpoort. Een 33-jarige buurtbewoner viel er rond 16 uur talrijke wandelaars lastig en schreeuwde dat hij een pistool in zijn rugzak had verborgen. Omstaanders belden de politie. Er ontstond aanvankelijk een zenuwachtige situatie. Minutenlang bleef de 33-jarige Lesley V. zijn handen in zijn rugzak houden en hielden agenten van politiezone Westkust hem onder schot. V. schreeuwde dat hij zelf zou schieten naar de politie en zelf wou doodgeschoten worden. Uiteindelijk kon een politieman hem met een rake karatetrap onschadelijk maken. Sindsdien zat V. in de cel. De man werd onderzocht door een psychiater die stelde dat V. geestesziek was en best geïnterneerd zou worden.

Verzet tegen internering

De raadkamer van Veurne ging daar vrijdag echter niet op in. V. en zijn advocaat verzetten zich tegen die internering maar ook de raadkamer stelde dat het verslag van de psychiater niet overtuigend genoeg was. Daarom werd V. nu doorverwezen naar de correctionele rechter. Wellicht komt hij nog voor de kerstvakantie voor. In de rechtbank kan de procureur echter nog altijd om de internering vragen.

De politie kan fratsen van zulke cowboys missen als kiespijn

De politiemensen die bij het incident betrokken waren stelden zich burgerlijke partij en vragen een morele schadevergoeding. “Dat staat los van de eventuele internering”, zegt hun advocaat Alain Coulier. “Het feit van persoonlijke problemen te hebben wettigt niet dat men de politie gaat bedreigen, hen dreigt neer te schieten en psychisch gaat belasten. In feite zag die man de politiediensten als een verkapt, gratis executiepeloton. De politie is in het zomerseizoen al zwaar belast en kan de fratsen van dergelijke cowboys missen als kiespijn.” Het is nu wachten tot V. voor de correctionele rechter verschijnt. (JH)