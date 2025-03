Man betrapt met 200 gram coke onder autozetel: “Geen idee hoe dat pakje daar is terecht gekomen”

Een 44-jarige Rotterdammer ontkent met klem dat hij iets met drugssmokkel te maken heeft. Hij werd in Menen betrapt met 200 gram coke –straatwaarde zo’n 30.000 euro- onder zijn autozetel, maar weet niet hoe dat pakje daar terecht kwam.

De 44-jarige Nederlander werd op 30 juni 2022 betrapt aan de Barakken van Menen. Hijzelf beweert dat hij van Parijs kwam om een zieke tante te bezoeken en dat hij op zoek was naar een McDonalds. Maar onder de zetel van zijn Audo A3 vonden agenten een pak met 202 gram onversneden cocaïne, straatwaarde zo’n 20 tot 30.000 euro. Hij kreeg 15 maanden cel met uitstel, behalve de twee maanden dat hij in voorhechtenis zat. In beroep blijft hij volhouden dat hij niks afwist van het pak. “De auto is van zijn firma en werd door iedereen gebruikt”, aldus zijn advocaat. “Hij heeft geen idee hoe dat pakje onder zijn zetel terecht kwam.”

Alleen wijzigde hij zijn verhaal nadien zo vaak, dat de procureur-generaal hem niet meer gelooft. Achteraf bleek zijn zieke tante immers niet in Parijs, maar in Antwerpen te liggen. Ook blijken de opzoekingen naar een McDonalds-restaurant met zijn telefoon pas na de interpellatie van de agenten te zijn gebeurd, heeft hij regelmatig contact met een nummer in Dubai en reed hij in 2u30 van Rotterdam via Antwerpen naar Menen. “Dan zal het bezoek aan zijn tante in Antwerpen ook maar 10 seconden geduurd hebben.” Hij vroeg opnieuw 15 maanden met uitstel en een boete van 8.000 euro, ook grotendeels met uitstel. Uitspraak 23 april. (OSM)